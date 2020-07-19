Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що підозри йому ніхто не вручав. А обшуки в ОАСК 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.

Детальніше про заяву Вовка

Про це суддя написав у фейсбуці. Він підкреслив, що зараз перебуває у відпустці та після її завершення правовим шляхом і в порядку передбаченим законом доводитиме свою правоту.

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Обшуки, санкціоновані районним судом міста Кіровограда, і так звані нові підозри, – не що інше, як бажання окремих одіозних персонажів показати хоч якусь "ефективність" та створити тло для вереску "активістів" про необхідність термінової судової реформи за їхніми лекалами та тиску таким чином на владу,

– зауважив Вовк.

За його словами, президенту нав'язують догму про необхідність зовнішнього управління в сфері судоустрою. І всі це начебто розуміють.

Водночас обшук в ОАСК Вовк розцінює, як чергову спробу тиску на суд і на нього особисто. Але у відставку він не збирається. Каже, що це політика.

"Якщо ж говорити про право, слід зазначити, що чергові "підозри" оголошено за тими ж фактами, що і рік тому. Фактами, яким вже дали певну оцінку. За якими є експертизи, що доводять фальсифікацію записів. Щодо по-новому фальсифікованих плівок, то раджу наступного разу пошукати більш продуктивних і креативних режисерів", – підсумував голова ОАСК.

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