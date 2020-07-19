Підозра скандальному судді Вовку: голова ОАСК все заперечує та каже, що він – у відпустці
Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що підозри йому ніхто не вручав. А обшуки в ОАСК 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.
Детальніше про заяву Вовка
Про це суддя написав у фейсбуці. Він підкреслив, що зараз перебуває у відпустці та після її завершення правовим шляхом і в порядку передбаченим законом доводитиме свою правоту.
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Обшуки, санкціоновані районним судом міста Кіровограда, і так звані нові підозри, – не що інше, як бажання окремих одіозних персонажів показати хоч якусь "ефективність" та створити тло для вереску "активістів" про необхідність термінової судової реформи за їхніми лекалами та тиску таким чином на владу,
– зауважив Вовк.
За його словами, президенту нав'язують догму про необхідність зовнішнього управління в сфері судоустрою. І всі це начебто розуміють.
Водночас обшук в ОАСК Вовк розцінює, як чергову спробу тиску на суд і на нього особисто. Але у відставку він не збирається. Каже, що це політика.
"Якщо ж говорити про право, слід зазначити, що чергові "підозри" оголошено за тими ж фактами, що і рік тому. Фактами, яким вже дали певну оцінку. За якими є експертизи, що доводять фальсифікацію записів. Щодо по-новому фальсифікованих плівок, то раджу наступного разу пошукати більш продуктивних і креативних режисерів", – підсумував голова ОАСК.
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Що відомо про ОАСК та його скандального очільника Вовка
- Це київський спеціальний суд першої інстанції. Він розглядає адміністративні справи, в яких хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування.
- Головою цього суду є Павло Вовк. Через свою часту участь у різноманітних скандалах Вовк є чи не найбільш відомим в Україні суддею.
- Вовк, а також суддя ОАСК Ігор Погрібніченко та суддя Суворовського районного суду Одеси Іван Шепітко були підозрюваними у справі про втручання в діяльність державних органів. За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ, залякування інших і іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Павла Вовка.
- У листопаді 2019 року це провадження будо закрито. В січні 2020-го Вовк знову очолив ОАСК.
- Сам суддя заявляв раніше, що провадження щодо нього нібито є помстою голови НАБУ Артема Ситника "за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США".