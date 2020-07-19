Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что подозрения ему никто не вручал. А обыски в ОАСК 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично.

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Об этом судья написал в Facebook. Он подчеркнул, что сейчас находится в отпуске и после еuj завершения правовым путем и в порядке предусмотренным законом будет доказывать свою правоту.

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Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения – ни что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть,

– отметил Вовк.

По его словам, президенту навязывают догму о необходимости внешнего управления в сфере судоустройства. И все это якобы понимают.

В то же время обыск в ОАСК Волк расценивает, как очередную попытку давления на суд и на него лично. Но в отставку он не собирается . Говорит, что это политика.

"Если же говорить о праве, следует отметить, что очередные "подозрения" объявлены по тем же фактам, что и год назад. Фактам, которым уже дали определенную оценку. По каким есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей. Относительно по-новому фальсифицированных пленок, то советую в следующий раз поискать более производительных и креативных режиссеров", – подытожил председатель ОАСК.

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