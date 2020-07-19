Подозрение скандальному судье Вовку: громкое заявление председателя ОАСК
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что подозрения ему никто не вручал. А обыски в ОАСК 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично.
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Об этом судья написал в Facebook. Он подчеркнул, что сейчас находится в отпуске и после еuj завершения правовым путем и в порядке предусмотренным законом будет доказывать свою правоту.
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Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения – ни что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть,
– отметил Вовк.
По его словам, президенту навязывают догму о необходимости внешнего управления в сфере судоустройства. И все это якобы понимают.
В то же время обыск в ОАСК Волк расценивает, как очередную попытку давления на суд и на него лично. Но в отставку он не собирается. Говорит, что это политика.
"Если же говорить о праве, следует отметить, что очередные "подозрения" объявлены по тем же фактам, что и год назад. Фактам, которым уже дали определенную оценку. По каким есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей. Относительно по-новому фальсифицированных пленок, то советую в следующий раз поискать более производительных и креативных режиссеров", – подытожил председатель ОАСК.
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Что известно о ОАСК и его скандальном главе Вовке
- Это киевский специальный суд первой инстанции. Он рассматривает административные дела, в которых хотя бы одной из сторон является орган исполнительной власти или местного самоуправления.
- Глава этого суда – Павел Вовк. Из-за своего частого участия в разнообразных скандалах Вовк является едва ли не самым известным в Украине судьей.
- Вовк, а также судья ОАСК Игорь Погребниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность государственных органов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и другими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка.
- В ноябре прошлого года это производство было закрыто. В январе 2020 Вовк снова возглавил ОАСК.
- Сам судья заявлял ранее, что производство в отношении него якобы является местью председателя НАБУ Артема Сытника "за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США".