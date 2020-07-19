НАБУ сообщили подозрение судьям Киевского окружного админсуда. Речь идет о председателе суда Павле Вовке, его заместителе Евгение Аблове и еще 5 судьях. Окружной админсуд давно имеет скандальную репутацию из-за ряда резонансных решений и концентрации полномочий, которые держит в своих руках.

Что не так с Киевским окружным админсудом – читайте в материале 24 канала.

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Почему НАБУ взялось за ОАСК

НАБУ наведалось с обысками и к, так сказать, храме Фемиды, и по адресам фигурантов. Среди них сам скандально известный Павел Вовк, его заместитель, еще пятеро судей ОАСК, а также председатель Государственной судебной администрации Украины. Речь идет как минимум о 5 эпизодах.

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Указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, судьи по заказу политических элит и бизнескругов или для собственной выгоды проворачивали схемы.

Суд сам к себе подает иски для того, чтобы воздействовать на различные органы власти, блокировать определенные решения, давить на должностных лиц ВРУ, ВККС, тех, кто их оценивает,

– пояснила юрист ЦПК Елена Щербань.

Эксперты говорят, что этот суд действительно имеет беспрецедентные полномочия. Именно в нем решаются все споры госструктур и должностных лиц. Они даже могут блокировать постановления правительства. Такая концентрация власти поражает и международных партнеров.

"В меморандуме с МВФ есть, что эти полномочия ОАСК надо передать в Верховный суд", – отметил член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

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Год назад НАБУ уже приходило с обысками к части фигурантов. Расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в работу Высшей квалификационной комиссии судей и принятии заведомо неправосудных решений. По закону, Высший совет правосудия должен дать отдельное разрешение на избрание меры пресечения судьи, еще отдельное – для его отстранения от должности.

"Высший совет правосудия избегал этих действий относительно этих судей. В частности, не позволял арест осуществить. Поскольку мы увидели связи и влияние на ВСП, поэтому мы понимаем, что этого тоже может не произойти", – сказала юрист ЦПК.

Почему ОАСК необходимо ликвидировать

Специалисты говорят, этот суд уже давно пора ликвидировать. Соответствующий законопроект может подать в Верховную Раду президент. Кстати, ОАСК почти единственный суд, который в полном составе не попал под судебную реформу предшественников. Да и до этого его хотел разделить на два еще Виктор Ющенко.

Они пытались договориться с ними и получить их поддержку. Вот Порошенко пытался договориться, путем оставления ОАСК – он его не ликвидировал. В итоге они его сразу бросили, как поняли, что власть переходит к другому, там даже на пленках есть,

– рассказал Маселко.

Вот только реакции президента Зеленского также нет. Зато недавно Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который окрестили "малой судебной реформой". Но о реформировании Киевского окружного админсуда и очистке того же Высшего совета правосудия там речи не идет.