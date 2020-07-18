НАБУ вручили підозру суддям Київського окружного адмінсуду. Йдеться про голову суду Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова та ще 5-х суддів. Окружний адмінсуд давно має скандальну репутацію через низку резонансних рішень та концентрацію повноважень, які має в своїх руках.

То що не так з Київським окружним адмінсудом – читайте в матеріалі 24 каналу.

До слова Помста постмайданній владі і свої судді: НАБУ і САП заявили, в чому підозрюють суддю Вовка

Чому НАБУ взялось за ОАСК

НАБУ навідалось з обшуками і до, так би мовити, храму Феміди і за адресами фігурантів. Серед них сам скандально відомий Павло Вовк, його заступник, ще п'ятеро суддів ОАСК, а також голова Державної судової адміністрації України. Йдеться щонайменше про 5 епізодів.

Зловживання владою в ОАСК: дивіться відео

Зазначені особи, загалом 12, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, судді на замовлення політичних еліт та бізнескіл або для власної вигоди провертали схеми.

Суд сам до себе подає позови для того, щоб впливати на різні органи влади, блокувати певні рішення, тиснути на посадових осіб ВРП, ВККС, тих, хто їх оцінює,

– пояснила юристка ЦПК Олена Щербан.

Експерти кажуть, що цей суд і справді має безпрецедентні повноваження. Саме у ньому вирішуються усі спори держструктур і посадовців. Вони навіть можуть блокувати постанови уряду. Така концентрація влади вражає і міжнародних партнерів.

"В меморандумі з МВФ є, що оці повноваження ОАСК треба передати у Верховний суд", – зазначив член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

До теми Обшуки в Окружному суді Києва: скандальному Вовку і декільком суддям вручили підозри

Рік тому НАБУ вже приходило з обшуками до частини фігурантів. Розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду у роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та ухвалення завідомо неправосудних рішень. За законом, Вища рада правосуддя має дати окремий дозвіл на обрання запобіжного заходу судді, ще окремий – для його відсторонення з посади.

"Вища рада правосуддя уникала цих дій щодо цих суддів. Зокрема, не дозволяла арешт здійснити. Оскільки ми побачили зв'язки і вплив на ВРП, тому ми розуміємо, що цього теж може не відбутися", – сказала юристка ЦПК.

Чому ОАСК необхідно ліквідувати

Фахівці кажуть, цей суд уже давно час ліквідувати. Відповідний законопроєкт може подати у Верховну раду президент. До речі, ОАСК мало не єдиний суд, який у повному складі не потрапив під судову реформу попередників. Та й до цього його хотів розділити на два ще Віктор Ющенко.

Вони намагалися домовитися з ними і отримати їхню підтримку. От Порошенко намагався домовитися, шляхом залишення ОАСК – він його не ліквідував. У підсумку вони його одразу кинули, як зрозуміли, що влада переходить до іншого, там навіть на плівках є,

– розповів Маселко.

От тільки реакції президента Зеленського також немає. Натомість нещодавно Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт, який охрестили "малою судовою реформою". Але про реформування Київського окружного адмінсуду та очищення тієї ж Вищої ради правосуддя там не йдеться.