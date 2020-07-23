Судья Вовк не собирается уходить с поста после скандала с пленками в Окружном админсуде
Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что не собирается уходить с должности. А записи разговоров в кабинете он называет сфальсифицированными.
Вовк отметил, что и впредь будет отстаивать свою позицию. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.
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Судья продолжает уверять, что подозрение ему никто не вручал, а обыски в суде 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично.
В моих планах только отстаивать свою позицию исключительно правовыми методами и в рамках законодательного поля,
– заявил Вовк.
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Обыски в Окружном админсуде: главное
- Председателем Окружного админсуда является Павел Вовк. За свое частое участие в разнообразных скандалах Вовк является едва ли не самым известным в Украине судьей.
- Вовк, а также судья ОАСК Игорь Погрибинченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность государственных органов.
- По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационные оценивания путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и другими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка.
- 17 июля в Окружной административный суд Киева с обысками пришли силовики. Следственные действия могут касаться расследования дел Майдана.