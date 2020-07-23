Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что не собирается уходить с должности. А записи разговоров в кабинете он называет сфальсифицированными.

Вовк отметил, что и впредь будет отстаивать свою позицию. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

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Судья продолжает уверять, что подозрение ему никто не вручал, а обыски в суде 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично.

В моих планах только отстаивать свою позицию исключительно правовыми методами и в рамках законодательного поля,

– заявил Вовк.

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