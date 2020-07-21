НАБУ и Генеральная прокуратура подозревают руководство Окружного административного суда в попытках захватить государственную власть в Украине. Правоохранители установили причастность к преступной группировке уже 12 человек и вручили им подозрения.

О деталях расследования дела сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Кого подозревают в причастности к преступлению:

Глава суда Павел Вовк – подозревается одновременно в 5 преступлениях, ему грозит более 10 лет за решеткой;

заместитель главы – подозрение сразу по двум статьям;

заместитель главы – подозрение сразу по трем статьям;

4 судей – подозреваются в совершении от 2 до 4 преступлений;

глава Госсудовой администрации Зиновий Холоднюк – нарушение 3 статей УКУ;

3 адвокатов – нарушение от 2 до 3 статей Уголовного кодекса;

физическое лицо – нарушение 3 статей УКУ.

Большинство из них подозревают в попытке захвата государственной власти, получении взятки судьей, создании преступной группировки и тому подобное.

Детали дела:

По версии следствия, круг этих людей принимал заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

В частности, для этого глава суда Павел Вовк использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций в свой же суд с последующим "сверхбыстрым" рассмотрением и с заранее определенным результатом.

Детективы установили, что, например, в январе-феврале 2019 года, когда проводился конкурс на пост главы Госсудебной администрации, преступная группа пыталась на него повлиять.

Зеновий Холоднюк тогда не мог подаваться, потому что не отвечал требованиям кандидатов, поэтому просил Павла Вовка повлиять. Последний должен был помешать конкурсу.

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