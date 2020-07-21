НАБУ й Генеральна прокуратура підозрюють керівництво Окружного адміністративного суду в спробах захопити державну владу в Україні. Правоохоронці встановили причетність до злочинного угруповання вже 12 людей і вручили їм підозри.

Про деталі розслідування справи повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

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Кого підозрюють у причетності до злочину:

голова суду Павло Вовк – підозрюється одночасно в 5 злочинах, йому загрожує понад 10 років за ґратами;

заступник голови – підозра одразу за двома статтями;

заступник голови – підозра одразу за трьома статтями;

4 суддів – підозрюються у скоєнні від 2 до 4 злочинів;

голова Держсудової адміністрації Зеновій Холоднюк – порушення 3 статей ККУ;

3 адвокатів – порушення від 2 до 3 статей Кримінального кодексу;

фізична особа – порушення 3 статей ККУ.

Більшість з них підозрюють у спробі захоплення державної влади, отриманні хабаря суддею, створенні злочинного угруповання тощо.

Деталі справи:

За версією слідства, коло цих людей ухвалювало замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Зокрема, для цього голова Павло Вовк використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій до свого ж суду з подальшим "надшвидким" розглядом і з наперед визначеним результатом.

Детективи встановили, що, наприклад, що в січні-лютому 2019 року, коли проводився конкурс на пост голови Держсудової адміністрації, злочинна група намагалася на нього повпливати.

Зеновій Холоднюк тоді не міг податися, бо не відповідав вимогам кандидатів, тож просив Павла Вовка на нього повпливати. Останній мав перешкодити призначенню конкурсу.

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