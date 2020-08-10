Суспільство, переживши новий шок від записів з кабінету голови Окружного адмінсуду Павла Вовка, очікувало на реакцію влади. І вона шокувала не менше ніж плівки. Вища рада правосуддя відверто покриває Вовка та атакує НАБУ. Генпрокурорка Венедіктова блокує відсторонення "вовчої компанії". Ба більше, є докази спроби її підлеглих зірвати проведені НАБУ обшуки.

Печерський суд фактично зобов'язав забрати справу у НАБУ, а президент заявив, що не коментує ситуацію до вироку суду. Але є і перші перемоги. Вищий антикорсуд визнав обґрунтованою підозру щодо голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, який грав одну з ключових ролей у "схемі Вовка". Про те, як система протидіє розслідуванню справи Вовка і яка роль у його схемах Зеновія Холоднюка – читайте у блозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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3 серпня Вищий антикорсуд розглядав подання про застосування до голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка запобіжного заходу у справі Вовка.

Як почалась співпраця Холоднюка та Вовка

Державна судова адміністрація або ж ДСА відповідає за забезпечення судів приміщеннями, технікою, програмним забезпеченням та організовує роботу апарату судів. Тобто без цієї адміністрації суди фізично не можуть функціонувати. А ще ДСА призначає 2 членів Вищої кваліфікаційної комісії. Тому посада голови ДСА є дуже серйозною.

Уже 6 років адміністрацію очолює Зеновій Холоднюк. Особа з дуже неоднозначною репутацією. За часів Януковича він був заступником голови ДСА і мав бути люстрованим із забороною на 10 років займати державні посади, але його не лише не люстрували, але й підвищили у посаді. Звільняти Холоднюка мала Рада суддів. Та всупереч прямій нормі закону, Рада на чолі з теперішньою суддею Верховного суду Валентиною Сімоненко відмовилась це робити.



Зеновій Холоднюк / Фото sud.ua

Очевидно судді були зацікавлені мати на чолі такого важливого органу дискредитовану особу, яка зберегла посаду завдяки таким же ж суддям. Але на початку 2019 року крісло під Холоднюком захиталось. Вища рада правосуддя навіть провела конкурс на нового голову ДСА, який виграв Сергій Пушкар. І саме тут почалась активна співпраця голови ДСА з Вовком. Холоднюк оскаржив конкурс та просив "вовчий суд" зупинити призначення нового голови.

На плівках зафіксовані розмови Вовка із Зеновієм Васильовичем з яких випливає, що ними вони домовлялись про рішення на користь Холоднюка. Зрештою, так і вийшло – суддя Келеберда виконав все, що йому наказав шеф та виніс ухвалу, якою заблокував визначення переможця конкурсу на голову ДСА. Записи НАБУ доводять, що Келеберда написав її під диктування Вовка. Згодом незаконність ухвали визнав і Верховний Суд, який її скасував.

Але чи просто так Вовк допомагав Холоднюку? Звісно, ні. Як казав Вовк у них все – "даш на даш".

Як випливає з даних НАБУ, Вовк вирішив використати Холоднюка для досягнення свого плану із захоплення влади у Вищій кваліфікаційній комісії.

Що для цього зробив Холоднюк

Для цього голова ДСА спершу забезпечив звільнення 2 діючих членів ВККС – Лукаша та Щотки. Потім призначив 2 нових: Остапця та Солодкова. На плівках зафіксовано усі домовленості Вовка з Остапцем щодо майбутнього членства у ВККС.

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17 липня НАБУ оголосило Зеновію Холоднюку підозру за участь у злочинній організації та блокування роботи ВККС. Спершу він взагалі заперечував, що йому вручено підозру, але, зрештою, він став першим підозрюваним, якому обрано запобіжний захід. На суді пан Холоднюк все заперечував. Жодних розмов з Вовком він не вів, ні на кого не впливав, дії НАБУ є незаконними, а плівки змонтованими.

Цікаво, що він просив викликати свідків, які б мали підтвердити його невинуватість. І з одним з цих свідків, суддею Верховного Суду Віктором Остапуком, Холоднюк бачився якраз напередодні суду.



Віктор Остапук / Фото volynonline

Як живе Холоднюк

Цікавий момент. Під час судового засідання Холоднюк повідомив, що майже не має майна – одна недобудова, успадкована землянка та ¼ квартири сина. Однак насправді він живе у розкішному будинку під Києвом. Щоправда, за класикою жанру оформлений він на родичку, а син у 2017 році купив у Києві квартиру преміум-класу за майже 3,5 мільйони.



Будинок, у якому живе Холоднюк / Фото скриншот з відео



Житло Холоднюка / Фото скриншот з відео



Будівля, у якій купив квартиру син Холоднюка / Фото скриншот з відео

Однак Вищий антикорсуд – не Окружний, а тому виносить рішення не за дзвінком, а на підставі доказів та закону. До речі, прокурор на засіданні надав суду висновки експертизи, яка довела, що на плівках звучить саме голос Павла Вовка, а записи не змонтовані.

У підсумку суд застосував до Холоднюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та заборонив йому спілкуватись з усіма фігурантами справи. На перший погляд – занадто м’який запобіжний. Але головне – це підтвердження суду, що НАБУ цілком обґрунтовано підозрює Холоднюка у цих злочинах, а записи з кабінету Вовка є належним доказом.

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Вовку підігрує команда президента

Здавалось би, тепер процес щодо Вовка мав би піти легше. Однак опір системи став ще більшим. І тут Вовку точно підігрує не лише судова влада, але й команда президента.

Зокрема, генпрокурорка Венедіктова одразу ж після оголошення підозри відсторонила від справи прокурора Любовича , який і підписав підозри. Це заблокувало подальший рух у справі.

, який і підписав підозри. Це заблокувало подальший рух у справі. Далі – більше. З'явились записи, які доводять, що підлеглі Венедіктової намагались зупинити обшуки у Вовка і прямо погрожували прокурорам, які вели справу:



Ірина Венедіктова / Фото з соцмереж Венедіктової

Тому роль Венедіктової вже повністю зрозуміла. Її завдання – усунути НАБУ від справи. І тут в пригоді став інший Вовк з Печерського суду. 4 серпня за клопотанням судді Аблова він виніс рішення, яким фактично зобов'язав Венедіктову забрати справу у НАБУ та передати іншому органу. Це означатиме гарантований розвал справи.

"Вовчі танці" на могилі Зеленського

Паралельно почалась системна атака на НАБУ. Зокрема, нардепи звернулись до Конституційного суду про неконституційність самого закону про НАБУ. Одним з ініціаторів цього подання є депутатка Антоніна Славицька. Та сама, яка засвітилась на плівках Вовка, як помічниця Сергія Ківалова і якій Сергій Остапець обіцяв "відробити і заплатити", якщо отримає посаду у ВККС.



Володимир Зеленський / Главком

А що президент? Громадськість 2 тижні чекала реакції на цей треш. Вже навіть петицію про ліквідацію "вовчого суду" запустили. А Зеленський все відмовчувався. Нарешті на запит журналістів повідомив, що не буде втручатись у хід розслідування. І взагалі, Вовк вважається невинним поки немає вироку суду.

Все правильно, але чомусь Зеленський про це не думав, коли разом з Аваковим призначив винних у вбивстві Шеремета. До Вовка у нього очевидно інше ставлення. А тим часом Окружний адмінсуд повідомив, що до нього на розгляд надійшов позов про скасування реєстрації партії "Слуга народу". Це значить, що у Вовка оцінили мовчання президента та почали торг. Тільки от результат таких торгів наперед відомий – політична смерть Зеленського та дикі вовчі танці на його могилі, а заодно – могилі правосуддя.

Цінність справи Вовка уже у тому, що вона зриває маски з усіх вовків у овечій шкурі та дозволяє більш точно планувати наступні кроки. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.