Плівки судді Вовка: главу Державної судової адміністрації відпустили під особисте зобов'язання
НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва у численних порушеннях закону, зокрема у спробі узурпувати судову владу. Нині голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку, який є фігурантом цієї справи, обрали запобіжний захід.
Холоднюка відпустили під особисте зобов'язання, хоч, як повідомляє Центр протидії корупції, прокурор просив для нього заставу у понад мільйон гривень і низку зобов'язань.
Раніше Суддю Вовка викликали на допит в НАБУ
Суд зобов’язав Холоднюка прибувати до детективів НАБУ, прокурорів та суду за вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, а також утриматися від спілкування з іншими фігурантами і свідками у справі.
Запобіжний захід обрали до 16 вересня 2020 року.
Що цьому передувало
НАБУ публікувало записи розмов Вовка з Холоднюком та лояльним до нього кандидатом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
На плівках вони обговорюють конкурс з обрання нового глави Держсудової адміністрації, який проводить Комісія з питань вищого корпусу державної влади.
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Що відомо про ОАСК і "справу Вовка"
- ОАСК – це київський спеціальний суд першої інстанції. Він розглядає адміністративні справи, в яких хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування.
- Головою цього суду є Павло Вовк. Через свою часту участь у різноманітних скандалах Вовк є чи не найбільш відомим в Україні суддею.
- 17 липня до Окружного адміністративного суду Києва з обшуками прийшли силовики.
- За підсумками обшуків детективи НАБУ оголосили про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п’яти іншим суддям та голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
- НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Павла Вовка. На плівках вони обговорюють конкурс з обрання нового глави Держсудової адміністрації, який проводить Комісія з питань вищого корпусу державної влади.
- За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ і залякували кандидатів.
- Сам керівник ОАСК Павло Вовк все заперечує, каже, що перебуває у відпустці і називає НАБУ іноземними агентами.