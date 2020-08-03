НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва у численних порушеннях закону, зокрема у спробі узурпувати судову владу. Нині голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку, який є фігурантом цієї справи, обрали запобіжний захід.

Холоднюка відпустили під особисте зобов'язання, хоч, як повідомляє Центр протидії корупції, прокурор просив для нього заставу у понад мільйон гривень і низку зобов'язань.

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Суд зобов’язав Холоднюка прибувати до детективів НАБУ, прокурорів та суду за вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, а також утриматися від спілкування з іншими фігурантами і свідками у справі.

Запобіжний захід обрали до 16 вересня 2020 року.

️Суддя Хамзін обрав для голови Деожавної судової адміністрації Холоднюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання #справаОАСК — ЦПК (@zer0corruption_) August 3, 2020

Що цьому передувало

НАБУ публікувало записи розмов Вовка з Холоднюком та лояльним до нього кандидатом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

На плівках вони обговорюють конкурс з обрання нового глави Держсудової адміністрації, який проводить Комісія з питань вищого корпусу державної влади.

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