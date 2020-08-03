НАБУ обвиняет руководство Окружного админсуда Киева в многочисленных нарушениях закона, в частности в попытке узурпировать судебную власть. Ныне председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, который является фигурантом этого дела, избрали меру пресечения.

Холоднюка отпустили под личное обязательство, хотя, как сообщает Центр противодействия коррупции, прокурор просил для него залог в более чем миллион гривен и ряд обязательств.

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Суд обязал Холоднюка прибывать к детективам НАБУ, прокурорам и в суд по требованию, сообщать об изменении своего местожительства и/или места работы, а также воздержаться от общения с другими фигурантами и свидетелями по делу.

Меру пресечения избрали до 16 сентября 2020 года.

️Суддя Хамзін обрав для голови Деожавної судової адміністрації Холоднюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання #справаОАСК — ЦПК (@zer0corruption_) August 3, 2020

Что этому предшествовало

НАБУ публиковало записи разговоров Вовка с Холоднюком и лояльным к нему кандидатом в Высшую квалификационную комиссию судей.

На пленках они обсуждают конкурс по избранию нового главы Держсудової администрации, который проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной власти.

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