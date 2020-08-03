Пленки Вовка: главу Государственной судебной администрации отпустили под личное обязательства
НАБУ обвиняет руководство Окружного админсуда Киева в многочисленных нарушениях закона, в частности в попытке узурпировать судебную власть. Ныне председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, который является фигурантом этого дела, избрали меру пресечения.
Холоднюка отпустили под личное обязательство, хотя, как сообщает Центр противодействия коррупции, прокурор просил для него залог в более чем миллион гривен и ряд обязательств.
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Суд обязал Холоднюка прибывать к детективам НАБУ, прокурорам и в суд по требованию, сообщать об изменении своего местожительства и/или места работы, а также воздержаться от общения с другими фигурантами и свидетелями по делу.
Меру пресечения избрали до 16 сентября 2020 года.
Что этому предшествовало
НАБУ публиковало записи разговоров Вовка с Холоднюком и лояльным к нему кандидатом в Высшую квалификационную комиссию судей.
На пленках они обсуждают конкурс по избранию нового главы Держсудової администрации, который проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной власти.
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Что известно об ОАСКЕ и " Деле волка"
- ОАСК – это киевский специальный суд первой инстанции. Он рассматривает административные дела, в которых хотя бы одной из сторон является орган исполнительной власти или местного самоуправления.
- Председатель этого суда – Павел Вовк. За свое частое участие в разнообразных скандалах Вовк является едва ли не самым известным в Украине судьей.
- 17 июля в Окружной административный суд Киева с обысками пришли силовики.
- По итогам обысков детективы НАБУ объявили о подозрении председателю Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю председателя суда Евгению Аблову, пяти другим судьям и председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.
- НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка. На пленках они обсуждают конкурс по избранию нового главы Госсудебной администрации, который проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной власти.
- По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ и запугивали кандидатов.
- Сам руководитель ОАСК Павел Вовк все отрицает, говорит, что находится в отпуске и называет НАБУ иностранными агентами.