Національне антикорупційне бюро України викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Справа стосується створення злочинної організації, корупції, зловживанням впливом та набувальної давності.

Суддя Вовк повинен з'явитися в НАБУ 3 і 6 серпня, повідомляє пресслужба відомства. Його заступнику Євгену Аблову призначено допит на 3 і 20 серпня.

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Крім цього на допит викликані:

суддя ОАСК Богдан Санін – на 3 і 19 серпня;

суддя ОАСК Ігор Погрібніченка – на 3 і 6 серпня;

суддя ОАСК Володимир Келеберда – на 3 і 6 серпня;

суддя ОАСК Олексій Огурцов – на 3 серпня;

суддя ОАСК Ігор Качура – на 3, 4 і 7 серпня;

члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Микола Сірош і Сергій Остапець – на 3 серпня.

У повістці про виклик на допит зазначено, що Вовка викликають у якості підозрюваного у кримінальну провадженні.

Мовиться про такі статті:

Частина 1 статті 255 – створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Частина 1 статті 109 – дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій.

Частина 2 статті 369-2 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення.

Частина 2 статті 344 – особа, яка заявляє про давність володіння, може приєднати до часу свого володіння увесь час, протягом якого цим майном володіла особа, чиїм спадкоємцем (правонаступником) вона є.



Повістка про виклик на допит / Пресслужба НБУ



Вовка викликали на допит 3 та 6 серпня / Пресслужба НАБУ

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