Суддю Вовка викликали на допит в НАБУ
Національне антикорупційне бюро України викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Справа стосується створення злочинної організації, корупції, зловживанням впливом та набувальної давності.
Суддя Вовк повинен з'явитися в НАБУ 3 і 6 серпня, повідомляє пресслужба відомства. Його заступнику Євгену Аблову призначено допит на 3 і 20 серпня.
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Крім цього на допит викликані:
- суддя ОАСК Богдан Санін – на 3 і 19 серпня;
- суддя ОАСК Ігор Погрібніченка – на 3 і 6 серпня;
- суддя ОАСК Володимир Келеберда – на 3 і 6 серпня;
- суддя ОАСК Олексій Огурцов – на 3 серпня;
- суддя ОАСК Ігор Качура – на 3, 4 і 7 серпня;
- члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Микола Сірош і Сергій Остапець – на 3 серпня.
У повістці про виклик на допит зазначено, що Вовка викликають у якості підозрюваного у кримінальну провадженні.
Мовиться про такі статті:
- Частина 1 статті 255 – створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину.
- Частина 1 статті 109 – дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій.
- Частина 2 статті 369-2 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення.
- Частина 2 статті 344 – особа, яка заявляє про давність володіння, може приєднати до часу свого володіння увесь час, протягом якого цим майном володіла особа, чиїм спадкоємцем (правонаступником) вона є.
Повістка про виклик на допит / Пресслужба НБУ
Вовка викликали на допит 3 та 6 серпня / Пресслужба НАБУ
Що відомо про ОАСК та його скандального очільника Вовка
- ОАСК – це київський спеціальний суд першої інстанції. Він розглядає адміністративні справи, в яких хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування.
- Головою цього суду є Павло Вовк. Через свою часту участь у різноманітних скандалах Вовк є чи не найбільш відомим в Україні суддею.
- Вовк, а також суддя ОАСК Ігор Погрібінченко та суддя Суворовського районного суду Одеси Іван Шепітко були підозрюваними у справі про втручання в діяльність державних органів.
- За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ, залякування інших і іншими методами.
- 17 липня до Окружного адміністративного суду Києва з обшуками прийшли силовики. Слідчі дії можуть стосуватися розслідування справ Майдану.
- НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Павла Вовка.