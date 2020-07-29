Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Дело касается создания преступной организации, коррупции, злоупотребления влиянием и приобретательной давности.

Судья Вовк должен явиться в НАБУ 3 и 6 августа, сообщает пресс-служба ведомства. Его заместителю Евгению Аблову назначен допрос на 3 и 20 августа.

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Кроме этого на допрос вызваны:

судья ОАСК Богдан Санин – на 3 и 19 августа;

судья ОАСК Игорь Погрибниченко – на 3 и 6 августа;

судья ОАСК Владимир Келеберда – на 3 и 6 августа;

судья ОАСК Алексей Огурцов – на 3 августа;

судья ОАСК Игорь Качура – на 3, 4 и 7 августа;

члены Высшей квалификационной комиссии судей Николай Сирош и Сергей Остапец – на 3 августа.

В повестке о вызове на допрос указано, что Вовка вызывают в качестве подозреваемого в уголовном производстве.

Речь идет о следующих статьях:

Часть 1 статьи 255 – создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Часть 1 статьи 109 – действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий.

Часть 2 статьи 369-2 – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения.

Часть 2 статьи 344 – лицо, которое заявляет о давности владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владело лицо, чьим наследником (правопреемником) оно является.



Повестка о вызове на допрос / Пресс-служба НАБУ



Вовка вызвали на допрос 3 и 6 августа / Пресс-служба НАБУ

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