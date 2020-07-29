Судью Вовка вызвали на допрос в НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Дело касается создания преступной организации, коррупции, злоупотребления влиянием и приобретательной давности.
Судья Вовк должен явиться в НАБУ 3 и 6 августа, сообщает пресс-служба ведомства. Его заместителю Евгению Аблову назначен допрос на 3 и 20 августа.
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Кроме этого на допрос вызваны:
- судья ОАСК Богдан Санин – на 3 и 19 августа;
- судья ОАСК Игорь Погрибниченко – на 3 и 6 августа;
- судья ОАСК Владимир Келеберда – на 3 и 6 августа;
- судья ОАСК Алексей Огурцов – на 3 августа;
- судья ОАСК Игорь Качура – на 3, 4 и 7 августа;
- члены Высшей квалификационной комиссии судей Николай Сирош и Сергей Остапец – на 3 августа.
В повестке о вызове на допрос указано, что Вовка вызывают в качестве подозреваемого в уголовном производстве.
Речь идет о следующих статьях:
- Часть 1 статьи 255 – создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
- Часть 1 статьи 109 – действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий.
- Часть 2 статьи 369-2 – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения.
- Часть 2 статьи 344 – лицо, которое заявляет о давности владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владело лицо, чьим наследником (правопреемником) оно является.
Повестка о вызове на допрос / Пресс-служба НАБУ
Вовка вызвали на допрос 3 и 6 августа / Пресс-служба НАБУ
Что известно об ОАСК и его скандальном главе Вовке
- ОАСК – это киевский специальный суд первой инстанции. Он рассматривает административные дела, в которых хотя бы одной из сторон является орган исполнительной власти или местного самоуправления.
- Главой этого суда является Павел Вовк. За свое частое участие в разнообразных скандалах Вовк является едва ли не самым известным в Украине судьей.
- Вовк, а также судья ОАСК Игорь Погрибинченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность государственных органов.
- По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и другими методами.
- 17 июля в Окружной административный суд Киева с обысками пришли силовики. Следственные действия могут касаться расследования дел Майдана.
- НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка.