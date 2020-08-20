Суддів Окружного адмінсуду Києва могли попередити про обшуки. Саме таке враження склалось у детективів НАБУ.

Хто може бути інформатором – у НАБУ не кажуть

Хто саме "поділився" з суддями інформацією про обшуки – очільник Антикорупційного бюро Артем Ситник не повідомив. Про деталі скандальної справи Ситник розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Сприйняття наших співробітників було таке, що дійсно люди були попереджені. І це, на жаль, факт. Але при цьому люди все ж таки не були готові до того, що їм будуть оголошені підозри. Тобто я точно знаю, що люди, які підписували підозри і які вручали підозри, вони точно не зливали,

– розповів Ситник.

Щодо ймовірних інформаторів фігурантів справи – то поки у НАБУ відмовчуються, адже "не можуть давати оцінку певним обставинам без наявності доказів".

Люди, що вручали підозри, інформації "не зливали"

Зазначимо, що раніше видання Цензор.НЕТ оприлюднило записи. На них очільник департаменту Офісу генпрокурора з нагляду за діяльністю ДБР Олександр Панов погрожує "наслідками" прокурорам, що проводитимуть слідчі дії щодо ОАСК. Ситник каже, що ці записи – не робота співробітників НАБУ.

Це точно не записи, які були зроблені нашими технічними підрозділами. Але після оприлюднення цього запису були звернення ряду громадських організацій – ми зареєстрували провадження,

– зазначив Ситник.

Коротко про справу суддів ОАСК