Ситник про скандальну справу ОАСК: суддів могли попередити про обшуки
Суддів Окружного адмінсуду Києва могли попередити про обшуки. Саме таке враження склалось у детективів НАБУ.
Хто може бути інформатором – у НАБУ не кажуть
Хто саме "поділився" з суддями інформацією про обшуки – очільник Антикорупційного бюро Артем Ситник не повідомив. Про деталі скандальної справи Ситник розповів в інтерв'ю "Українській правді".
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Сприйняття наших співробітників було таке, що дійсно люди були попереджені. І це, на жаль, факт. Але при цьому люди все ж таки не були готові до того, що їм будуть оголошені підозри. Тобто я точно знаю, що люди, які підписували підозри і які вручали підозри, вони точно не зливали,
– розповів Ситник.
Щодо ймовірних інформаторів фігурантів справи – то поки у НАБУ відмовчуються, адже "не можуть давати оцінку певним обставинам без наявності доказів".
Люди, що вручали підозри, інформації "не зливали"
Зазначимо, що раніше видання Цензор.НЕТ оприлюднило записи. На них очільник департаменту Офісу генпрокурора з нагляду за діяльністю ДБР Олександр Панов погрожує "наслідками" прокурорам, що проводитимуть слідчі дії щодо ОАСК. Ситник каже, що ці записи – не робота співробітників НАБУ.
Це точно не записи, які були зроблені нашими технічними підрозділами. Але після оприлюднення цього запису були звернення ряду громадських організацій – ми зареєстрували провадження,
– зазначив Ситник.
Коротко про справу суддів ОАСК
- 17 липня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.
- НАБУ підозрює суддів у створенні злочинної організації з метою захоплення влади у Вищій кваліфікаційній комісії суддів і Вищій раді правосуддя.
- У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами.
- Після цього НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС.
- Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому передадуть повістку у законний спосіб. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.
- У САП повідомили, що в Окружний адміністративний суд міста Києва знову направили підозри суддям.