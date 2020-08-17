Тимчасово відсторонений голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що 17 серпня сумлінно з'явився на допит в НАБУ, проте слідчого на місці не застав. В Антикорупційному бюро відповіли, що чекають Вовка на допит лише наступного дня.

Вовк каже, що чекав на слідчого 40 хвилин

Про те, що він збирався виконати свій громадянський обов'язок, суддя Вовк повідомив у дописі у фейсбуці.

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Не застав в НАБУ нікого, крім журналістів, яким хтось дбайливо повідомив час мого приходу. Слідчого на місці не виявилося. Спроби моїх адвокатів зателефонувати і з'ясувати, чому він ігнорує власне захід, не увінчалися успіхом – слідчий не брав трубку. 40 хвилин очікування. І ми пішли,

– написав Вовк.

Відсторонений голова ОАСК навіть припустив, що його справу розслідувати взагалі не збираються.

Вовка допитуватимуть 18 серпня, – Ситник

Тим часом, у НАБУ підозри Вовка спростовують. Як повідомив очільник НАБУ Артем Ситник, суддю на допиті чекають 18 серпня.

Наскільки я знаю, то він (Вовк – 24 канал) на завтра запрошений. Прийде – чи не прийде? Думаю, що прийде. Я думаю, що процесуальна поведінка буде належним чином, а щодо певних дописів у фейсбуці, мабуть, вони теж будуть,

– зазначив Ситник.

Справа Вовка має шанси на судовий розгляд

Зазначимо, що Павлу Вовку вже оголосили підозру у справі про захоплення влади в ключових органах суддівського самоврядування.

Є підозра, вручена відповідно до закону, зараз приймається рішення щодо відсторонення від посади,

– сказав голова САП Назар Холодницький.

Очільник НАБУ переконаний, що справа суддів ОАСК має шанси бути розглянутою у суді. "Подальші дії без прокурорів ми не зможемо продовжити, але, я думаю, що ми переконаємо прокурорів, що ця справа має судову перспективу", – зазначив Ситник.

Зверніть увагу! 14 серпня подання про тимчасове відсторонення Павла Вовка та інших підозрюваних у справі суддів від посад вже підписала генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

Коротко про справу Павла Вовка: