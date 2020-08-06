НАБУ може оголосити в розшук голову Окружного адмінсуду Павла Вовка, якщо він не з'явиться на допит. Разом із ним – ще 8 суддів. Чому вони досі на свободі – читайте далі.

НАБУ заважає притягти їх до відповідальності воля вищого політичного керівництва держави, яка зберігає таких суддів на своїх посадах. Таку думку в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі озвучив експерт StateWatch Олександр Лємєнов.

До слова Керівництво Офісу генпрокурора намагалося зірвати операцію НАБУ щодо ОАСК: з'явився аудіодоказ

"Те, що робить НАБУ, – це в рамках закону і те, чого вони намагаються досягти, – це грандіозна ціль. Але ми бачимо, що як і при Порошенку, так і при Зеленському аналогічно на своїх посадах зберігаються золоті судді, в прямому і переносному значенні", – сказав експерт.

Всі раніше лише уявляли, що відбувається в Окружному судді, а тепер чітко розуміють, бо опубліковані аудіо, які свідчать не те, що про недобросовісність, а корупційність, політичну заангажованість і не обізнаність у вимогах закону з боку служителів Феміди,

– наголосив він.

Лємєнов пояснив, що судді порушують "всі писанні і не писанні правила здійснення правосуддя, і ці люди мають бути посаджені за ґрати".

"Має йти мова про звільнення відповідних суддів з цих посад. Звісно, що вони також можуть опинитись за ґратами, якщо НАБУ буде розслідувати і їм не будуть заважати. Потім це все буде передано до Вищого антикорупційного суду – це є успішний кейс створення нової інституції, яка демонструє результати, бо ми вже бачимо дуже багато обвинувальних вироків. Йдеться про кейси, які роками лежали, в судах першої інстанції і не рухались, бо всі судді так чи інакше підконтрольні вищому керівництву держави", – додав він.

За його словами, якщо Офіс Президента буде надалі грати в гру, "що грає в гру, що вони нібито не в курсах і нічого не роблять з Окружним адмін судом Києва, то мені здається, що це позначиться на зменшенні електоральної підтримки Зеленського".

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