Скандального суддю Вовка мають звільнити і посадити, – експерт
НАБУ може оголосити в розшук голову Окружного адмінсуду Павла Вовка, якщо він не з'явиться на допит. Разом із ним – ще 8 суддів. Чому вони досі на свободі – читайте далі.
НАБУ заважає притягти їх до відповідальності воля вищого політичного керівництва держави, яка зберігає таких суддів на своїх посадах. Таку думку в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі озвучив експерт StateWatch Олександр Лємєнов.
До слова Керівництво Офісу генпрокурора намагалося зірвати операцію НАБУ щодо ОАСК: з'явився аудіодоказ
"Те, що робить НАБУ, – це в рамках закону і те, чого вони намагаються досягти, – це грандіозна ціль. Але ми бачимо, що як і при Порошенку, так і при Зеленському аналогічно на своїх посадах зберігаються золоті судді, в прямому і переносному значенні", – сказав експерт.
Всі раніше лише уявляли, що відбувається в Окружному судді, а тепер чітко розуміють, бо опубліковані аудіо, які свідчать не те, що про недобросовісність, а корупційність, політичну заангажованість і не обізнаність у вимогах закону з боку служителів Феміди,
– наголосив він.
Лємєнов пояснив, що судді порушують "всі писанні і не писанні правила здійснення правосуддя, і ці люди мають бути посаджені за ґрати".
"Має йти мова про звільнення відповідних суддів з цих посад. Звісно, що вони також можуть опинитись за ґратами, якщо НАБУ буде розслідувати і їм не будуть заважати. Потім це все буде передано до Вищого антикорупційного суду – це є успішний кейс створення нової інституції, яка демонструє результати, бо ми вже бачимо дуже багато обвинувальних вироків. Йдеться про кейси, які роками лежали, в судах першої інстанції і не рухались, бо всі судді так чи інакше підконтрольні вищому керівництву держави", – додав він.
За його словами, якщо Офіс Президента буде надалі грати в гру, "що грає в гру, що вони нібито не в курсах і нічого не роблять з Окружним адмін судом Києва, то мені здається, що це позначиться на зменшенні електоральної підтримки Зеленського".
"Плівки Вовка": що треба знати
- Влітку 2019 року працівники антикорупційних органів оприлюднили аудіозаписи, в яких судді Окружного адміністративного суду Києва домовлялися про конкретні судові рішення. Згодом справу закрили.
- 17 липня 2020 року НАБУ здійснило обшук Окружного адмінсуду та опублікувало відеоролик записів розмов, які підтверджують тиск суддів на вищі органи влади. На основі цих плівок суддів було залучено до кримінальної відповідальності.
- За версією слідства, Павло Вовк та підконтрольні йому судді ухвалювали неправомірні рішення у своїх інтересах та в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.
- Зауважмо, що 9 із 12 підозрюваних відмовилися виконувати свої процесуальні обов'язки. Павло Вовк та голова Судової адміністрації Зеновій Холоднюк заявили, що перебувають у відпустці, тому повістки не отримували.
- Водночас в Офісі Президента заявили, голова та судді Окружного адміністративного суду Києва не є обвинуваченими, а президент та його Офіс не втручаються у перебіг досудового розслідування.