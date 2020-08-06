Скандального судью Вовка должны уволить и посадить, – эксперт
НАБУ может объявить в розыск главу Окружного админсуда Павла Вовка, если он не явится на допрос. Вместе с ним – еще 8 судей. Почему они до сих пор на свободе – читайте дальше.
НАБУ мешает привлечь их к ответственности воля высшего политического руководства государства, которое сохраняет таких судей на своих должностях. Такое мнение в эфире программы "О главном" на 24 канале озвучил эксперт StateWatch Александр Леменов.
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"То, что делает НАБУ – это в рамках закона и то, чего они пытаются достичь, – это грандиозная цель. Но мы видим, что как и при Порошенко, так и при Зеленскому аналогично на своих должностях сохарняются золотые судьи, в прямом и переносном смысле", – сказал эксперт.
Все ранее только представляли, что происходит в Окружном суде, а теперь четко понимают, потому публикуемые аудио, свидетельствующие не то, что о недобросовестности, а коррупционности, политической ангажированности и не осведомленности в требованиях закона со стороны служителей Фемиды,
– подчеркнул он.
Леменов объяснил, что судьи нарушают "все писанные и неписанные правила осуществления правосудия, и эти люди должны быть посажены за решетку".
"Должна идти речь об увольнении соответствующих судей с этих должностей. Конечно, они также могут оказаться за решеткой, если НАБУ будет расследовать и им не будут мешать. Потом это все будет передано в Высший антикоррупционный суд – это успешный кейс создания нового органа, демонстрирующей результаты, потому что мы уже видим очень много обвинительных приговоров. Речь идет о кейсах, которые годами лежали в судах первой инстанции и не двигались, потому что все судьи так или иначе подконтрольны высшему руководству государства", – добавил он.
По его словам, если Офис Президента будет в дальнейшем играть в игру, "что они якобы не в курсах и ничего не делают с Окружным админ судом Киева, то мне кажется, что это скажется на уменьшении электоральной поддержки Зеленского".
"Пленки Вовка": что нужно знать
- Летом 2019 года работники антикоррупционных органов обнародовали аудиозаписи, в которых судьи Окружного административного суда Киева договаривались о конкретных судебных решенях. Впоследствии дело закрыли.
- 17 июля 2020 года НАБУ осуществило обыск Окружного админсуда и опубликовало видеоролик записей разговоров, которые подтверждают давление судей на высшие органы власти. На основе этих пленок судьи были привлечены к уголовной ответственности.
- По версии следствия, Павел Вовк и подконтрольные ему судьи принимали неправомерные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.
- Заметим, что 9 из 12 подозреваемых отказались выполнять свои процессуальные обязанности. Павел Вовк и председатель Судебной администрации Зиновий Холоднюк заявили, что находятся в отпуске, поэтому повестки не получали.
- В то же время в Офисе Президента заявили, что председатель и судьи Окружного административного суда Киева не являются обвиняемыми, а президент и его Офис не вмешиваются в ход досудебного расследования.