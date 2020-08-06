НАБУ может объявить в розыск главу Окружного админсуда Павла Вовка, если он не явится на допрос. Вместе с ним – еще 8 судей. Почему они до сих пор на свободе – читайте дальше.

НАБУ мешает привлечь их к ответственности воля высшего политического руководства государства, которое сохраняет таких судей на своих должностях. Такое мнение в эфире программы "О главном" на 24 канале озвучил эксперт StateWatch Александр Леменов.

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"То, что делает НАБУ – это в рамках закона и то, чего они пытаются достичь, – это грандиозная цель. Но мы видим, что как и при Порошенко, так и при Зеленскому аналогично на своих должностях сохарняются золотые судьи, в прямом и переносном смысле", – сказал эксперт.

Все ранее только представляли, что происходит в Окружном суде, а теперь четко понимают, потому публикуемые аудио, свидетельствующие не то, что о недобросовестности, а коррупционности, политической ангажированности и не осведомленности в требованиях закона со стороны служителей Фемиды,

– подчеркнул он.

Леменов объяснил, что судьи нарушают "все писанные и неписанные правила осуществления правосудия, и эти люди должны быть посажены за решетку".

"Должна идти речь об увольнении соответствующих судей с этих должностей. Конечно, они также могут оказаться за решеткой, если НАБУ будет расследовать и им не будут мешать. Потом это все будет передано в Высший антикоррупционный суд – это успешный кейс создания нового органа, демонстрирующей результаты, потому что мы уже видим очень много обвинительных приговоров. Речь идет о кейсах, которые годами лежали в судах первой инстанции и не двигались, потому что все судьи так или иначе подконтрольны высшему руководству государства", – добавил он.

По его словам, если Офис Президента будет в дальнейшем играть в игру, "что они якобы не в курсах и ничего не делают с Окружным админ судом Киева, то мне кажется, что это скажется на уменьшении электоральной поддержки Зеленского".

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