Цілком імовірно, що Офіс генерального прокурора Ірини Венедіктової намагався зірвати операцію НАБУ щодо Окружного адмінсуду Києва (ОАСК). Зокрема, в мережі з’явився аудіозапис, який про це свідчить.

Гучний запис щодо тиску керівництва Офісу генпрокурора на справу ОАСК

Відповідний запис оприлюднило видання "Цензор.НЕТ". За даними журналістів, на ньому можна почути розмову начальника департаменту Офісу генпрокурора з нагляду за ДБР зі своїми підлеглими – двома прокурорами. Останні, зі свого боку, є процесуальними керівниками справи проти суддів ОАСК.

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Так, начальник нібито отримав інформацію:

що на 17 липня ці прокурори підготували підозри для всіх фігурантів справи,

що підозри підписав заступник генерального прокурора Андрій Любович,

що суд в Кропивницькому дав санкції.

Ресурс підкреслює, що прокурори є процесуально незалежними особами, тому отримувати інформацію про їхні дії та давати їм будь-які вказівки начальник не має права.

Отже, прокурори намагаються уникнути розголошення інформації за цією справою та уникнути втручання в процес вручення підозр і обшуків. Натомість начальник департаменту прагне отримати інформацію за справою справі та дає незаконні вказівки.

Журналісти вважають, є висока ймовірність, що ці вказівки узгоджено з керівництвом Офісу генпрокурора. Крім того, начальник департаменту призначив своїм підлеглим прокурорам зустріч не на роботі, а в ресторані.

Також видання опублікувало розшифровку цієї розмови. В ній начальника вказали як "Н", а прокурорів – як "П". Імена усіх учасників є відомими, але їх представники ЗМІ пообіцяли оприлюднити пізніше.

Розмова начальника департаменту Офісу генпрокурора зі своїми підлеглими щодо справи ОАСК. Повний текст мовою оригіналу

Н: Завтра вы собираетесь в восемь часов?

П: Ну, да.

Н: Никто никуда пока не едет. Я в восемь часов приезжаю. Любович завтра будет (має на увазі на обшуках – 24 канал)?

П: Думаю, нет.

Н: Смотри, мы не то чтобы там срываем или что-то еще. В восемь часов я приезжаю завтра, выясняю все эти моменты и потом принимаем решение, докладываем генеральному прокурору и потом что-то предпринимаем. Это понятно?

П: Да

Н: Когда взяли сегодня ухвалы?

П: Да

Н: В Кировограде? (суд в Кропивницькому дав санкцію для підозр київським суддям – 24 канал)

П: Да

Н: "Перещелкивал" дела Любович? ("перешелкивать" – жаргон, тут мається на увазі, що заступник генпрокурора Любович змінив підслідність за справою на СБУ Кіровоградської області та на НАБУ, щоб отримати підозри та санкції в суді Кропивницького, і ускладнити тим самим можливість тиску на суд – 24 канал).

П: Этих моментов я не знаю.

Н: Там никто другой этого делать походу не мог.

П: Возможно и она, потому что она и подписывала (прокурор знає, що підписував Любович, але не хоче повідомляти начальнику будь-яку інформацію у своїй справі, і тому каже, що могла підписувати підозри "вона" – генеральний прокурор Ірина Венедиктова – 24 канал).

Н: Я поговорил с человеком (судячи з контексту, мається на увазі генеральний прокурора, яка, тим не менш, проводила заслуховування справи ОАСК за участю своїх прокурорів і детективів НАБУ – 24 канал). Людина каже, я цю ситуацію не знаю. Пряма моя вказівка - завтра виїжджаєте на арсенал, з'ясовуєте всі обставини, а після цього ухвалюєте рішення. Якось так ми (нерозбріливо).

П: Я не могу раскрывать, потому что оно не мое. Если бы я мог раскрыть кто там, какие субъекты, я бы сказал. Смотрите - это дело мое.

Н: Судья Вовк, пятое-десятое. Я уже знаю больше чем вы. Поверьте мне. Раскрывать-не раскрывать. Вы хотите, чтобы я поговорил по-нормальному? Я могу поговорить по-нормальному. Могу поговорить в другом русле. Мы должны просто знать. Я не знаю. Ирина Валентиновна не знает, курирующий зам Симоненко не знает. Дальше перечислять? Я думаю, не надо. Если вы думаете, что мы где-то не владеем определенной ситуацией, то мне достаточно было потратить полчаса и я тебе могу сказать что, где и как произошло. Я же не даром тебе сказал, что сегодня "перещелкнули", взяли, знаю по какому взяли, я знаю, что там только обыска взяли. Это, в принципе, чуть-чуть ненормальная ситуация. Но как ты считаешь я должен знать? Скажи, пожалуйста, набуины там есть? (Набуїни– співробітники НАБУ).

П: Конечно

Н: Есть. Вот. Департамент майдановский есть? (Департамент з розслідування подій на Майдані – 24 канал)

П: Да

Н: Есть. Все замечательно. Почему я не знаю? Вы можете поехать, но завтра будем принимать решение по вам. Вот и все. Ты ж понимаешь. ("Ухвалювати рішення щодо вас" – мається на увазі пряма загроза – відсторонення від справи, переведення або звільнення, що є незаконним – 24 канал)

П: При чем тут ребята?

Н: Женя, я просто доходчиво объясняю чем это может закончиться. Набушники тоже к нам приезжают?

П: Они забирают нас всех с "Арсенала". (тобто співробітники НАБУ приїжджають забирати прокурорів на операцію в будівлю Генпрокуратури на території заводу "Арсенал" на Кловському узвозі – 24 канал)

Н: В восемь часов?

П: Да. Предварительно в восемь.

Н: В восемь они приезжают или…

П: В восемь все должны быть на месте, чтобы они нас могли забрать.

Н: Ну, ситуацию, по крайней мере генеральный прокурор должен знать. Вот Женя, Евгений Анатольевич стоял рядом со мной (начальник управління Генпрокуратури – 24 канал), когда я разговаривал. Она (Ірина Венедіктова – 24 канал) говорит: "Саша, я не владею ситуацией". Все, точка.

П: Мы последний раз на прошлой неделе собирались, совещание было.

Н: Кто был на совещании?

П: Она была, ее помощник, Любович, детективы, Калужинский (заступник директора НАБУ – 24 канал)

Н: То есть без моего указания никаких движений.

П: Сейчас опять же вещи там оставил.

Н: Не, смотри. Сейчас не надо им это говорить. Без моего указания вы никуда не едете.

П: Все, понятно.

Н: Есть определенные моменты, о которых я даже не хочу говорить. Можем пострадать все вместе. А кто-то выплывет и будет себя нормально чувствовать. Понятно я не знаю, генеральная, может если ей сейчас подойти, ключевые слова сказать, то – "Аа, б*я, точно". Поэтому завтра никто никуда не выезжает, пока я не пойму, что за ситуация. Она мне говорит - проговаривали ситуацию по Днепру, где мы только что проговаривали за Киев, может просто наложилось. Поэтому пятое-десятое. Хорошо?

П: Да.

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Керівництво Офісу Генпрокурора намагалося зірвати операцію НАБУ щодо Окружного адмінсуду Києва: аудіозапис

Коментар Бутусова щодо вищевикладеного запису

Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов наголошує, що це є грандіозним скандалом. Оскільки цей запис показує, що низка керівників Офісу генпрокурора намагалася зірвати проведення слідчих дій у справі Окружного адмінсуду Києва.

"Очевидно, цю спробу було зроблено після одержання команд від посадовців. Влада зробила спробу зірвати операцію НАБУ та Офісу генпрокурора, врятувати ОАСК від будь-яких обшуків і підозр", – зауважив журналіст.

За його словами, цей запис проказує, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова могла знати про розслідування і провести заслуховування справи. Це в межах її повноважень. Натомість спроба начальника департаменту з посиланням на Венедіктову зірвати операцію, нібито через необізнаність у справі, є незаконною.

Очевидним є політичний характер справи. Венедіктова знала про розслідування, проте 16 липня хтось дуже впливовий дав команду керівництву Офісу генпрокурора зірвати операцію НАБУ. Після того, як спроба зірвати операцію провалилася, заступника генпрокурора Любовича рішенням генпрокурора Венедиктової було відсторонено від цієї справи та виключено зі складу групи процесуальних керівників,

– підкреслив Бутусов.

Він додає, що після відсторонення Любовича керівництво Офісу генпрокурора відмовилося направляти подання про відсторонення від посади суддів Окружного адмінсуду до Вищої ради правосуддя. Таке подання мав підписати заступник генерального прокурора або сама генеральний прокурор.

Але жодних рішень ухвалено не було. Хоча Венедіктова раніше сама заслухала хід цієї справи та її заступник підписав відповідні підозри. Більш того, 3 серпня Вищий антикорупційний суд визнав підозри у справі обгрунтованими, і виніс рішення про запобіжний захід на період слідства ще одному учаснику справи ОАСК, щодо якого не потрібні узгодження замгенпрокурора – щодо голови Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

"Але прокурори Офісу генпрокурора, які ведуть справу ОАСК, попри розмову зі своїм начальником, незаконну заборону та незаконну спробу зірвати процесуальні дії, відмовилися підкоритися загрозам і проявили себе в цій ситуації гідно. Зірвати операцію керівництву Генпрокуратури не вдалося", – констатував Бутусов.

За його словами вранці 17 липня спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та співробітниками НАБУ прокурори виїхали для вручення підозри та обшуків. Однак, стався витік інформації. Водночас у офісах суддів окружного адмінсуду та Державної судової адміністрації сейфи підозрюваних повністю зачистили, а в сейфі одного з суддів залишилася одна записка: "Пусто- отже, порожньо".

Раніше Офіс Президента заявляв, що президент – не причетний до цієї справи і не буде втручатися. На думку Бутусова, дуже дивно, що президент Зеленський, який часто дає прямі команди правоохоронним органам, проводить заслуховування справ і наради з правоохоронцями в своєму Офісі. Крім того, Зеленський сам прибув у Верховну Раду, аби внести і проконтролювати голосування за призначення Ірина Венедиктової генеральним прокурором.

Справедливість, Володимире Олександровичу, це не коли ви вирішуєте, кого карати та кого милувати, з ким будувати "договорняки" і "вирішувати питання", а коли працює незалежна від вашого втручання судова система. А коли гарант Конституції дозволяє працювати суду, який обговорює абсолютно незаконні дії та його навіть не можна притягнути до відповідальності, – це не справедливість,

– підсумував Бутусов.

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