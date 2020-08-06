Вполне вероятно, что Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой пытался сорвать операцию НАБУ относительно Окружного админсуда Киева (ОАСК). В частности, в сети появилась аудиозапись, которая об этом свидетельствует.

Громкая запись о давлении руководства Офиса генпрокурора на дело ОАСК

Соответствующую запись обнародовало издание "Цензор.НЕТ". По данным журналистов, на ней можно услышать разговор начальника департамента Офиса генпрокурора по надзору за ГБР со своими подчиненными – двумя прокурорами. Последние, в свою очередь, являются процессуальными руководителями дела против судей ОАСК.

Обратите внимание Офис Президента впервые отреагировал на скандальные "пленки Вовка"

Так, начальник якобы получил информацию:

что на 17 июля эти прокуроры подготовили подозрения для всех фигурантов дела,

что подозрения подписал заместитель генерального прокурора Андрей Любович,

что суд в Кропивницком дал санкции.

Ресурс подчеркивает, что прокуроры являются процессуально независимыми лицами, поэтому получать информацию об их действиях и давать им любые указания начальник не имеет права.

Итак, прокуроры пытаются избежать разглашения информации по этому делу и избежать вмешательства в процесс вручения подозрений и обысков. В то же время начальник департамента стремится получить информацию по делу делу и дает незаконные указания.

Журналисты считают, высока вероятность, что эти указания согласованы с руководством Офиса генпрокурора. Кроме того, начальник департамента назначил своим подчиненным прокурорам встречу не на работе, а в ресторане.

Также издание опубликовало расшифровку этого разговора. В ней начальника указали как "Н", а прокуроров – как "П". Имена всех участников известны, но их представители СМИ пообещали обнародовать позже.

Разговор начальника департамента Офиса генпрокурора со своими подчиненными по делу ОАСК. Полный текст на языке оригинала

Н: Завтра вы собираетесь в восемь часов?

П: Ну, да.

Н: Никто никуда пока не едет. Я в восемь часов приезжаю. Любович завтра будет (имеет в виду на обысках – 24 канал)?

П: Думаю, нет.

Н: Смотри, мы не то чтобы там срываем или что-то еще. В восемь часов я приезжаю завтра, выясняю все эти моменты и потом принимаем решение, докладываем генеральному прокурору и потом что-то предпринимаем. Это понятно?

П: Да

Н: Когда взяли сегодня ухвалы?

П: Да

Н: В Кировограде? (суд в Кропивницком дал санкцию для подозрений киевским судьям – 24 канал)

П: Да

Н: "Перещелкивал" дела Любович? ("перешелкивать" – жаргон, здесь имеется в виду, что заместитель генпрокурора Любович изменил подследственность по делу на СБУ Кировоградской области и на НАБУ, чтобы получить подозрения и санкции в суде Кропивницкого, и усложнить тем самым возможность давления на суд – 24 канал).

П: Этих моментов я не знаю.

Н: Там никто другой этого делать походу не мог.

П: Возможно и она, потому что она и подписывала (прокурор знает, что подписывал Любович, но не хочет сообщать начальнику любую информацию в своем деле, и поэтому говорит, что могла подписывать подозрения "она" – генеральный прокурор Ирина Венедиктова – 24 канал).

Н: Я поговорил с человеком (судя по контексту, имеется в виду генеральный прокурор, который, тем не менее, проводила слушания дела ОАСК с участием своих прокуроров и детективов НАБУ – 24 канал). Человек говорит, я эту ситуацию не знаю. Прямое мое указание – завтра выезжаете на арсенал, выясняете все обстоятельства, а после этого принимаете решение. Как-то так мы (неразборчиво).

П: Я не могу раскрывать, потому что оно не мое. Если бы я мог раскрыть кто там, какие субъекты, я бы сказал. Смотрите – это дело мое.

Н: Судья Вовк, пятое-десятое. Я уже знаю больше чем вы. Поверьте мне. Раскрывать – не раскрывать. Вы хотите, чтобы я поговорил по-нормальному? Я могу поговорить по-нормальному. Могу поговорить в другом русле. Мы должны просто знать. Я не знаю. Ирина Валентиновна не знает, курирующий зам Симоненко не знает. Дальше перечислять? Я думаю, не надо. Если вы думаете, что мы где-то не владеем определенной ситуацией, то мне достаточно было потратить полчаса и я тебе могу сказать что, где и как произошло. Я же не даром тебе сказал, что сегодня "перещелкнули", взяли, знаю по какому взяли, я знаю, что там только обыска взяли. Это, в принципе, чуть-чуть ненормальная ситуация. Но как ты считаешь я должен знать? Скажи, пожалуйста, набуины там есть? (Набуини – сотрудники НАБУ).

П: Конечно

Н: Есть. Вот. Департамент майдановский есть? (Департамент по расследованию событий на Майдане – 24 канал)

П: Да

Н: Есть. Все замечательно. Почему я не знаю? Вы можете поехать, но завтра будем принимать решение по вам. Вот и все. Ты ж понимаешь. ("Принимать решение по вам"– имеется в виду прямая угроза – отстранение от дела, перевод или увольнение, что является незаконным – 24 канал)

П: При чем тут ребята?

Н: Женя, я просто доходчиво объясняю чем это может закончиться. Набушники тоже к нам приезжают?

П: Они забирают нас всех из "Арсенала". (то есть сотрудники НАБУ приезжают забирать прокуроров на операцию в здание Генпрокуратуры на территории завода "Арсенал" на Кловском спуске – 24 канал)

Н: В восемь часов?

П: Да. Предварительно в восемь.

Н: В восемь они приезжают или…

П: В восемь все должны быть на месте, чтобы они нас могли забрать.

Н: Ну, ситуацию, по крайней мере генеральный прокурор должен знать. Вот Женя, Евгений Анатольевич стоял рядом со мной (начальник управления Генпрокуратуры – 24 канал), когда я разговаривал. Она (Ирина Венедиктова – 24 канал) говорит: "Саша, я не владею ситуацией". Все, точка.

П: Мы последний раз на прошлой неделе собирались, совещание было.

Н: Кто был на совещании?

П: Она была, ее помощник, Любович, детективы, Калужинский (заместитель директора НАБУ – 24 канал)

Н: То есть без моего указания никаких движений.

П: Сейчас опять же вещи там оставил.

Н: Не, смотри. Сейчас не надо им это говорить. Без моего указания вы никуда не едете.

П: Все, понятно.

Н: Есть определенные моменты, о которых я даже не хочу говорить. Можем пострадать все вместе. А кто-то выплывет и будет себя нормально чувствовать. Понятно я не знаю, генеральная, может если к ней сейчас подойти, ключевые слова сказать, то – "Аа, б*я, точно". Поэтому завтра никто никуда не выезжает, пока я не пойму, что за ситуация. Она мне говорит – проговаривали ситуацию по Днепру, где мы только что проговаривали за Киев, может просто наложилось. Поэтому пятое-десятое. Хорошо?

П: Да.

Обратите внимание Пленки Вовка-2: почему НАБУ взялось за Окружной суд Киева и чего ждут от Зеленского

Руководство Офиса Генпрокурора пыталось сорвать операцию НАБУ по Окружному админсуду Киева: аудиозапись

Комментарий Бутусова относительно вышеизложенной записи

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечает, что это является грандиозным скандалом. Поскольку эта запись показывает, что ряд руководителей Офиса генпрокурора пытались сорвать проведение следственных действий по делу Окружного админсуда Киева.

"Очевидно, это попытка была предпринята после получения команд от чиновников. Власть сделала попытку сорвать операцию НАБУ и Офиса генпрокурора, спасти ОАСК от любых обысков и подозрений", – отметил журналист.

По его словам, эта запись показывает, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова могла знать о расследовании и провести слушание дела. Это в пределах ее полномочий. В то же время попытка начальника департамента со ссылкой на Венедиктову сорвать операцию, якобы из-за неосведомленности по делу, является незаконной.

Очевиден политический характер дела. Венедиктова знала о расследовании, однако 16 июля кто-то очень влиятельный дал команду руководству Офиса генпрокурора сорвать операцию НАБУ. После того, как попытка сорвать операцию провалилась, заместителя генпрокурора Любовича решением генпрокурора Венедиктовой было отстранено от этого дела и исключено из состава группы процессуальных руководителей,

– подчеркнул Бутусов.

Он добавляет, что после отстранения Любовича руководство Офиса генпрокурора отказалось направлять представление об отстранении от должности судей Окружного админсуда в Высший совет правосудия. Такое представление должен был подписать заместитель генерального прокурора или же генеральный прокурор.

Но никаких решений принято не было. Хотя Венедиктова ранее сама заслушала ход этого дела и ее заместитель подписал соответствующие подозрения. Более того, 3 августа Высший антикоррупционный суд признал подозрения по делу обоснованными, и вынес решение о мере пресечения на период следствия еще одному участнику дела ОАСК, по которому не нужны согласования замгенпрокурора – в отношении главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

"Но прокуроры Офиса генпрокурора, которые ведут дело ОАСК, несмотря на разговор со своим начальником, незаконный запрет и незаконную попытку сорвать процессуальные действия, отказались подчиниться угрозам и проявили себя в этой ситуации достойно. Сорвать операцию руководству Генпрокуратуры не удалось", – констатировал Бутусов.

По его словам утром 17 июля совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и сотрудниками НАБУ прокуроры выехали для вручения подозрения и обысков. Однако, произошла утечка информации. В то же время в офисах судей окружного админсуда и Государственной судебной администрации сейфы подозреваемых полностью зачистили, а в сейфе одного из судей осталась одна записка: "Пусто – значит, пусто".

Ранее Офис Президента заявлял, что президент – не причастен к этому делу и не будет вмешиваться. По мнению Бутусова, очень странно, что президент Зеленский, который часто дает прямые команды правоохранительным органам, проводит заслушивание дел и совещания с правоохранителями в своем офисе. Кроме того, последний сам прибыл в Верховную Раду, чтобы внести и проконтролировать голосование за назначение Ирина Венедиктовой генеральным прокурором.

Справедливость, Владимир Александрович, это не когда вы решаете, кого наказывать и кого миловать, с кем строить "договорняки" и "решать вопросы", а когда работает независимая от вашего вмешательства судебная система. А когда гарант Конституции позволяет работать суду, который обсуждает абсолютно незаконные действия и его даже нельзя привлечь к ответственности, – это не справедливость,

– подытожил Бутусов.

Советуем ознакомиться Прослушки украинских политиков и "слитые" разговоры: самые громкие скандалы в Украине

Дело ОАСК: основное