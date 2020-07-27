Подслушанные аудиозаписи разговоров – это саундтрек для нашей политики. Не только судья Вовк, но и Коломойский с Порошенко тоже попадали в скандалы, определяли затем будущее Украины.

Прослушка розмов різних високопосадових політиків та VIP-персон вже стала звичним явищем в Україні. Про це йдеться у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Плівки Мельниченка. Вони не один місяць велися в кабінеті президента Кучми, але досі не вказали на замовника вбиства журналіста Георгія Гонгадзе.

Довідка. Слідство встановило, що у 2000 році майор Держохорони Микола Мельниченко записував розмови Кучми з високопосадовцями в його робочому кабінеті. У 2002 – 2004 роках передав цю інформацію представникам іноземних організацій за грошову винагороду.



У 2018 році суд дозволив затримати екс-майора, але, як відомо, він отримав політичний притулок у США і вже тривалий час із дружиною проживає там.

Телефонна розмова з Омельченком. Після цього прослушка ставала все більш звичайним явищем. У 2001 році в інтернет викинули телефонну розмову з мером Києва Олександром Омельченком.

Він звинуватив Віктора Ющенка в зраді через виїзд із Києва в дуже непідходящий момент – коли голосувалася відставка Медведчука з посади першого віце-спікера Ради.

Тоді Порошенко не здав 20 підписів за відставку Медведчука, що ледь не зірвали всю операцію.

Прослушка Порошенка. Потім була прослушка Порошенка з журналістами "5 каналу", де він обурювався, що його там мало висвітлюють, в той час як він, цитую "раком по барикадах лазив".

Записи від Рибачука. Потім – Помаранчева революція, після якої один з керівників штабу Ющенка Олег Рибачук опублікував розшифровки записів того, як фальсифікувалися результати другого туру на користь Ющенка.

Розмови за участі Коломойського. Після Революції Гідності весь інтернет почув години розмов за участі людини, схожої на Ігоря Коломойського. Наприклад, того, як він погрожував керівнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву через відключення однієї з ТЕЦ через непроплату.

Прослушка Гончарука. Лише за останній рік сплахнуло декілька касетних скандалів. Взимку 2020 року були опубліковані розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, де він невтішно відгукувався про президента Зеленського.

Плівки Деркача. Навесні 2020 року депутат Верховної Ради та випускник академії російської ФСБ Андрій Деркач опублікував записи з голосами Петра Порошенка, Джо Байдена і Володимира Путіна.

Вітання від Тимошенко. У 2019 році в стінах Ради слухали записи, де Тимошенко дзвонить Коломойському з привітаннями в день народження. І дякує йому за те, що він "справжній партнер і друг".

Скандали за участю Окружного адмінсуду

Тепер в Україні новий аудіо-блокбастер. Національне антикорупційне бюро розкрило злочинну мережу всередині Окружного адміністративного суду Києва – головного суду щодо оскарження рішень влади.

Таким чином, операція "чисті руки" може привести до зачистки одного з розсадників корупції в нашій країні. Провівши обшуки, НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації.



Суддя Павло Вовк / Фото LIGA. net

Всі прізвища обвинувачених мало знайомі українцям. Але саме цей суд претендував на статус вершителя долі України, тому що в цьому спеціальному суді оскаржувалися тільки дії органів влади.

У послужному списку Окружного суду багато трофеїв на цьому корупційному сафарі:

► Цей суд заборонив штрафувати за картельну змову пов'язані з Ігорем Коломойським нафтокомпанії.

► Цей же суд врятував від штрафів тютюнових виробників і монополіста "Тедіс – Україна".

► Цей суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку", після чого занепокоєний Захід зажадав спеціального закону про неповернення банку Коломойському.

► Цей суд відновив на посаді начальника фіскальної служби України Романа Насирова, який має кілька громадянств і знаходиться під слідством антикорупційного бюро.

► Цей суд відсторонив від роботи керівника Міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун.

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Здається, що в цьому суді при вході висить прайс-лист із розцінками на рішення. І в зібраних НАБУ записах є епізод, де глава суду мріє про перехід на посаду судді Конституційного суду. На це його колеги з іронією відмовляють: "І що, будеш там працювати за 10 тисяч доларів на місяць?"

До того ж, судді самі зізнаються в тому, що є продажними. Відповідний запис датовано початком березня 2019 року, за три тижні до виборів президента, коли стало зрозуміло, що Порошенко приречений програти.

У розмові зі своїм підлеглим глава суду Вовк переказує розмову з близьким соратником Порошенка, Олександром Грановським. Той мав неформальний статус посередника Порошенка для контактів з судами, а після втрати депутатської недоторканності, ймовірно, втік до Ізраїлю.



Колишній депутат Олександр Грановський / Фото УП

Грановський стривожений чутками про те, що Окружний суд встановить факт відсутності коаліції в парламенті, що рівнозначно оголошенню дострокових виборів. На що Вовк відповів: "А хіба ви сумнівалися в нашій політичній проституції?".

Сам Вовк на момент оголошення йому підозри від НАБУ був за кордоном на відпочинку. Він прокоментував ситуацію, використовуючи риторику Віктора Медведчука.

Сказав, що цим розслідування якісь "іноземні агенти" позбавляють Україну суверенітету і намагаються контролювати дії Зеленського. Можливо, цими випадами Вовк прямо зараз збирає собі резюме для отримання притулку в Росії.

Але в одному випадку Окружний суд перевершив навіть найсміливіші фантазії в польоті своєї корумпованої думки. Це рішення стосувалося мене і керівника НАБУ Артема Ситника.

Скандал із Джуліані

Найсмішніше, що явно незаконне рішення Окружного суду щодо нас набуло величезного розголосу на іншому континенті – в США. Саме цим рішенням трусив перед телеглядачами в ефірі каналів CNN і Fox News адвокат Трампа Руді Джуліані.



Адвокат Трампа Руді Джуліані / Фото The New York Times

Роздмухуючи теорію змови, яка в підсумку призвела до імпічменту президента США. Про що йде мова? Щоб зрозуміти, запрошую перенестися в минуле, у травень 2019 року. Володимир Зеленський переміг на виборах президента України, але ще не вступив на посаду.

За кілька днів до інавгурації адвокат Трампа оголошує про поїздку до Києва з метою потрапити на приватну аудієнцію до Зеленського. Мета – переконати нову владу дотримуватися "російського сценарію".

Тобто розслідувати, що це не Росія, як встановило ФБР, а Україна втручалася у вибори президента США 2016 року. Сталося це "втручання" не шляхом найму армії хакерів або можливого тіньового фінансування. Ні, ми втручалися, бо опублікували одне прізвище з "чорної бухгалтерії" Януковича.

Це прізвище начальника виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта. Після чого під тиском фактів той пішов у відставку від Трампа, а через два роки був визнаний винним журі присяжних і отримав 7,5 років в'язниці в Америці.

Довідка. У березні 2019 року Манафорта засудили у США за шахрайство в податковій і банківській сферах до майже 4 роки в'язниці та ще – до 3,5 років за звинуваченнями у змові, пов'язаній з його діяльністю в Україні.



Щоб нейтралізувати ці факти і проштовхнути наратив про українське втручання, Джуліані хотів прилетіти до Києва і домовитися із Зеленським.

Щоправда, в останній момент скасував свій вояж, пояснивши тим, що в команді Зеленського потрапить в оточення "ворогів США і президента Трампа", і згадав моє ім'я.

А тепер найцікавіше: для підтвердженням своїх слів Джуліані використовував як раз рішення Окружного суду Києва, де я був визнаний винним у втручанні в американські вибори.

Зрозуміло, що Джуліані ніколи в житті не чув про існування такого суду, але був введений в оману українськими спільниками на кшталт Юрія Луценка. Те рішення суду було знущанням над правосуддям.

Окружний адміністративний суд взагалі не мав права приймати позови до депутатів, є спеціальне роз'яснення Верховного суду на цю тему. Далі: позов проти мене і глави НАБУ Артема Ситника подав депутат-корупціонер Борислав Розенблат.

Хто такий Борислав Розенблат? Народний депутат-мажоритарник 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка". Пройшов до Ради по окрузі у Житомирській області, де, зокрема, обіцяв виборцям легалізувати видобуток бурштину.



Генпрокурор Юрій Луценко опублікував відео, на якому агенти НАБУ "пробували домовитися" з Розенблатом. В опублікованих записах, називаючи суми хабарів, він заявляє, що "таке, бл*ть, життя з цією дебільною країною". Народний депутат-мажоритарник 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка". Пройшов до Ради по окрузі у Житомирській області, де, зокрема, обіцяв виборцям легалізувати видобуток бурштину.Генпрокурор Юрій Луценко опублікував відео, на якому агенти НАБУ "пробували домовитися" з Розенблатом. В опублікованих записах, називаючи суми хабарів, він заявляє, що "таке, бл*ть, життя з цією дебільною країною".



Його на той момент розслідувало НАБУ, а він своїми позовами так мстився. При чому, позов було подано після закінченням термінів давності. Розенблат перевищив його в 4 рази, але звернення було прийнято в роботу, що вказує на політичний характер.

Але Джуліані вперто продовжував цитувати це рішення суду, хоча воно повністю скасовано. Апеляція ухвалила нове рішення, де сказано, що всі претензії Розенбалат необгрунтовані.

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Також Розенблата присудили виплатити мені 2 400 гривень судових витрат. Але Джуліані так ні разу не вибачився за те, що поширював брехню. Сьогодні Окружний суд Києва, який став фабрикою фейк-правосуддя, є головною антирекламою України в очах усього світу.

Репутацію України виправити можна, але не піар-кампаніями або інвестиційними нянями, а побудовою системи справжніх незалежних судів. І першим під ніж хірургів повинен піти Окружний суд Києва.