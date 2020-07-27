В Украине есть немало судей, которые готовы не только законно и без взяток решать дела, но и бороться с нарушением своих коллег по мантии – и даже если это скандальный судья Окружного админсуда Киева Павел Вовк.

Честь тижня

Прослухаєш плівки НАБУ, і може здатись, що вся судова влада працює як організована злочинна група, яка продає рішення, заробляючи собі на яхти та елітні маєтки. Але це не так. Це кожного разу доводять лауреати нашої премії "Честь тижня". Більше – читайте в блозі "Честь і НЕчесть тижня" на 24 каналі.

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2 роки тому ми вручали премію "Честь тижня" судді Галицького районного суду Львова Віталію Радченку. Саме він не побоявся дати НАБУ дозвіл на обшуки у судді Вовка у 2018 році. Обшук НАБУ застав суддю Вовка в будинку ексдружини. Це зміцнило підозру, що розлучення подружжя було фіктивним — лише частиною схеми для приховування статків.

На Радченка за це рішення колега Вовка подав дисциплінарну скаргу. Ніби то суддя зі Львова не мав права давати дозвіл на обшук Кивського судді. Перше дисциплінарна палата ВРП вирішила покарати суддю. Але пізніше це рішення переглянули і скасували, бо доказів будь-яких порушень з боку Радченка не було.



Віталій Радченко / Скриншот

Іншому судді, який задовольняв клопотання НАБУ про проведення обшуків та накладення арештів, пощастило менше. На Суддю Мелітопольського суду Віктора Фоміна неодноразово тиснули і через дисциплінарні провадження, і через статті в "жовтій пресі". На жаль, він не зміг витримати такого тиску і вирішив покинути суддівську професію.



Віктор Фомін / Скриншот

17 липня 2020 року в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ знову проводило обшуки. Цього разу дозвіл дав невідомий чи невідома нам суддя Ленінського районного суду Кропивницького. Насправді, будь-яке розслідування НАБУ не могло б бути ефективним без дозволів слідчих суддів на процесуальні дії.

Сьогодні ми хочемо відзначити і подякувати всім суддям, які сприяють ефективним розслідуванням корупційних злочинів та не покривають своїх недоброчесних колег. Але краще їх імена залишуться не публічними, для їхньої ж безпеки.

НЕчесть тижня: що відомо про плівки Вовка

Вам не здається іронічним, що в багатьох недоброчесних суддів звірячі прізвища – Кицюк, Заєць, Качур? Але Вовк із них – найхижіший та найхитріший. Бо зміг захопити владу не тільки над своїм судом, а й над Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя. У цьому минулого тижня Вовка звинуватило НАБУ та опублікувало плівки ймовірно його розмов з колегами, депутатами та іншими посадовцями.

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Перші записи Вовка

Зі свіжих плівок дізнаємось, що довгий час, за словами Голови ОАСК, він вірою і правдою служив Петру Порошенкові. Ймовірно, тому його суд не ліквідували в 2016 році. Але в останні роки його та колег "кинули" без захисту. НАБУ розслідувало справи про незаконне збагачення Вовка та іншого судді ОАСК Аблова. А ще всі судді з Окружного мали пройти кваліфікаційне оцінювання. Але в успішному проходженні сумнівались. Тоді, мабуть, і вирішили зайнятись "політичною проституцією".

Рік тому НАБУ оприлюднило перші записи розмов Голови Окружного адмінсуду з своїми колегами та оголосили підозру по ряду злочинів, які призвели до втручання в діяльність ВККС. Через послугу Голові Державної судової адміністрації та погрозу Уповноваженій з прав людини Голова ОАСК зміг просунути у Кваліфікаційну комісію суддів своїх людей. Саме ту комісію, яка мала оцінити профпридатність Вовка та "вовчат", і вирішити, чи відповідають вони високим вимогам до судді.

Нові плівки. ВККС – не єдиний орган, який цікавив Вовка

З нових плівок НАБУ стало зрозуміло, що ВККС – не єдиний орган, який цікавив Вовка. За версією слідства, Голова ОАСК вирішив встановити власний контроль й над Вищою радою правосуддя. Саме ВРП призначає та звільняє, суддів, дає дозволи на затримання чи арешт суддів. І саме ВРП не захотіла відстороняти Вовка, коли НАБУ вручило йому підозру минулого року.

На плівках НАБУ вочевидь є обговорення суддів ОАСКу, про те, як не допустити нелояльних до них людей у ВРП, а ще краще – завести своїх.

Через півтора місяці після цієї розмови, в травні 2019 року суддя ОАСКу Ігор Погрібніченко прийняв рішення, яким фактично заборонив президенту призначати на посади переможців конкурсу до ВРП. На плівках йдетьсяй про те, як судді готові вирішувати питання. Інколи за "пару копійок", інколи треба сейрозно "проспонсорувати". А в окремих випадках можна просто так – щоб показати свою владу і навести страх.

З розмов чути, що амбіції у суддів ОАСКу не обмежуються судовою владою. Обговорювали вони і можливу участь в виборах до парламенту. Робота ж у Конституційому Суді їм не цікава, бо зарплата судді КСУ для них замаленька. У Голови ОАСКу, ймовірно, була своя людина в Конституційному Суді. Тож турбуватись про кримінальні провадження щодо нього про незаконне збагачення чи неправосудні рішення йому не довелось. КСУ визнав обидві статті неконституційними. Хто йому міг у цьому допомгти – розповімо в наступному випуску.

Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк звісно ж назвав сфальсифікованими. Він заявляє, що це не судді ОАСКу, а якісь іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, і що він буде боротися проти цього.

Хто дійсно винен в захопленні судової влади – буде вирішувати Вищий Антикорупційни суд. А поки вручаємо Павлові Вовку від Фундації DEJURE премію "НЕчеть року".



Павло Вовк отримує премію "НЕчесть року" / Скриншот з програми