Скандальні "плівки Вовка": реакція Офісу Президента
В Офісі Президента вперше відреагували на скандальні "плівки Вовка". Там зазначили, що голова та судді Окружного адміністративного суду Києва не є обвинуваченими.
Окрім цього, президент та його Офіс не втручаються у перебіг досудового розслідування, йдеться у відповіді ОП на запит журналістів видання "Новое время"
Детальніше Випуск новин за 14:00: Ліквідування партії "Слуга народу". ОП відреагував на "плівки Вовка"
Проте в НАБУ погрожують оголосити суддів у розшук, якщо підозрювані вкотре не з'являться на допит. Зауважмо, що, окрім голови суду Павла Вовка та його заступника Євгена Аблова, Національне антикорупційне бюро оприлюднило повістки ще 10-м причетним до справи.
У НАБУ повідомляють, що підозрювані вже неодноразово ігнорували виклики детективів, а це, на їх думку, суперечить бажанню довести свою невинуватість.
Найближчі допити заплановані вже на 10 – 11 серпня.
"Плівки Вовка": що треба знати
- Влітку 2019 року працівники антикорупційних органів оприлюднили аудіозаписи, в яких судді Окружного адміністративного суду Києва домовлялися про конкретні судові рішення. Згодом справу закрили.
- 17 липня 2020 року НАБУ здійснило обшук Окружного адмінсуду та опублікувало відеоролик записів розмов, які підтверджують тиск суддів на вищі органи влади. На основі цих плівок суддів було залучено до кримінальної відповідальності.
- За версією слідства, Павло Вовк та підконтрольні йому судді ухвалювали неправомірні рішення в своїх інтересах та в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.
- Зауважмо, що 9 із 12 підозрюваних відмовилися виконувати свої процесуальні обов'язки. Павло Вовк та голова Судової адміністрації Зеновій Холоднюк заявили, що перебувають у відпустці, тому повістки не отримували.