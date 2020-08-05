В Офісі Президента вперше відреагували на скандальні "плівки Вовка". Там зазначили, що голова та судді Окружного адміністративного суду Києва не є обвинуваченими.

Окрім цього, президент та його Офіс не втручаються у перебіг досудового розслідування, йдеться у відповіді ОП на запит журналістів видання "Новое время"

Детальніше Випуск новин за 14:00: Ліквідування партії "Слуга народу". ОП відреагував на "плівки Вовка"

Проте в НАБУ погрожують оголосити суддів у розшук, якщо підозрювані вкотре не з'являться на допит. Зауважмо, що, окрім голови суду Павла Вовка та його заступника Євгена Аблова, Національне антикорупційне бюро оприлюднило повістки ще 10-м причетним до справи.

У НАБУ повідомляють, що підозрювані вже неодноразово ігнорували виклики детективів, а це, на їх думку, суперечить бажанню довести свою невинуватість.

Найближчі допити заплановані вже на 10 – 11 серпня.

"Плівки Вовка": що треба знати