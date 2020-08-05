В Офисе Президента впервые отреагировали на скандальные "пленки Вовка". Там отметили, что председатель и судьи Окружного административного суда Киева не являются обвиняемыми.

Кроме этого, президент и его Офис не вмешиваются в ход досудебного расследования, говорится в ответе АП на запрос журналистов издания "Новое время"

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Однако в НАБУ грозят объявить судей в розыск, если подозреваемые в очередной раз не явятся на допрос. Отметим, что, кроме председателя суда Павла Вовка и его заместителя Евгения Аблова, Национальное антикоррупционное бюро обнародовало повестки еще 10-м причастным к делу.

В НАБУ сообщают, что подозреваемые уже неоднократно игнорировали вызовы детективов, а это, по их мнению, противоречит желанию доказать свою невиновность.

Ближайшие допросы запланированы уже на 10 – 11 августа.

"Пленки Вовка": что надо знать