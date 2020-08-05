Скандальные "пленки Вовка": реакция Офиса Президента
В Офисе Президента впервые отреагировали на скандальные "пленки Вовка". Там отметили, что председатель и судьи Окружного административного суда Киева не являются обвиняемыми.
Кроме этого, президент и его Офис не вмешиваются в ход досудебного расследования, говорится в ответе АП на запрос журналистов издания "Новое время"
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Однако в НАБУ грозят объявить судей в розыск, если подозреваемые в очередной раз не явятся на допрос. Отметим, что, кроме председателя суда Павла Вовка и его заместителя Евгения Аблова, Национальное антикоррупционное бюро обнародовало повестки еще 10-м причастным к делу.
В НАБУ сообщают, что подозреваемые уже неоднократно игнорировали вызовы детективов, а это, по их мнению, противоречит желанию доказать свою невиновность.
Ближайшие допросы запланированы уже на 10 – 11 августа.
"Пленки Вовка": что надо знать
- Летом 2019 года сотрудники антикоррупционных органов обнародовали аудиозаписи, в которых судьи Окружного административного суда Киева договаривались о конкретных судебных решениях. Впоследствии дело закрыли.
- 17 июля 2020 года НАБУ осуществило обыск Окружного админсуда и опубликовало видеоролик записей разговоров, которые подтверждают давление судей на высшие органы власти. На основе этих пленок судей были привлечены к уголовной ответственности.
- По версии следствия, Павел Вовк и подконтрольные ему судьи выносили неправомерные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.
- Отметим, что 9 из 12 подозреваемых отказались выполнять свои процессуальные обязанности. Павел Вовк и глава судебной администрации Зиновий Холоднюк заявили, что находятся в отпуске, поэтому повестки не получали.