Национальное антикоррупционное бюро повторно вызвало на допрос главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова и других судей ОАСК. Допросы запланированы на 10 – 11 августа.

Заявление НАБУ относительно очередного вызова Вовка на допрос

Об этом Бюро написало в фейсбуке. В то же время на своем сайте НАБУ опубликовало соответствующие повестки.

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Касательно самых громких имен в этом деле, то Вовка вызывают на 8:00 11 августа, а Аблова – на 8:30 того же дня.

В НАБУ подчеркнули, что все предыдущие вызовы девять работников ОАСК проигнорировали. Всех их подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над рядом государственных органов.

Шестеро подозреваемых это сделали 5 раз, трое – 6 раз. Тем самым они нарушили статью Уголовного кодекса о статусе подозреваемого и обвиняемого, которая обязывает их прибыть к следователю по вызову,

– объясняют в Бюро.

Здесь добавляют, что такое поведение подозреваемых противоречит их тезисам о желании доказать свою невиновность в суде. То есть, вместо выполнения процессуальных обязанностей являться к следователю по вызову, подозреваемые продлевают сроки пребывания в отпусках и фактически скрываются от детективов.

"В то же время, остальные подозреваемые – двое адвокатов и председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк – появляются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ. Следовательно, выполнять процессуальные обязанности отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых – действующие судьи ОАСК", – отметили в НАБУ.

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Ранее Вовка, его заместителя Аблова и других судей вызвали на допрос в НАБУ на 3 и 6 августа.

В середине июля Вовк заявлял, что находится в отпуске и после ее завершения правовым путем и в порядке предусмотренным законом доказывать свою правоту. В то же время в отставку судья Вовк не собирается. Кроме того, обыски в ОАСК 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично.

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