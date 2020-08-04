Національне антикорупційне бюро повторно викликало на допит голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, його заступника Єгенія Аблова та інших суддів ОАСК. Допити заплановано на 10 – 11 серпня.

Заява НАБУ щодо чергового виклику Вовка на допит

Про це Бюро написало у фейсбуці. Водночас на своєму сайті НАБУ опублікувало відповідні повістки.

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Щодо найгучніших імен у цій справі, то Вовка викликають на 8:00 11 серпня, а Аблова – на 8:30 того ж дня.

У НАБУ підкреслили, що усі попередні виклики дев’ятеро працівників ОАСК проігнорували. Усіх їх підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над низкою державних органів.

Шестеро підозрюваних це вчинили 5 разів, троє – 6 разів. Тим самим вони порушили статтю Кримінального кодексу про статус підозрюваного та обвинуваченого, яка зобов’язує їх прибути до слідчого за викликом,

– пояснюють у Бюро.

Тут додають, що така поведінка підозрюваних суперечить їхнім тезам про бажання довести свою невинуватість у суді. Тобто, замість виконання процесуального обов’язку з’являтись до слідчого за викликом, підозрювані продовжують терміни перебування у відпустках та фактично переховуються від детективів.

"Водночас, решта підозрюваних – двоє адвокатів та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк – з’являються на виклики та контактують із детективами НАБУ. Відтак, виконувати процесуальні обов’язки відмовляються 9 із 12 підозрюваних, більшість із яких – чинні судді ОАСК", – констатували в НАБУ.

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Раніше Вовка, його заступника Аблова та інших суддів викликали на допит у НАБУ на 3 і 6 серпня.

У середині липня Вовк заявляв, що перебуває у відпустці та після її завершення правовим шляхом і в порядку передбаченим законом доводитиме свою правоту. Водночас у відставку суддя Вовк не збирається. Крім того, обшуки в ОАСК 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.

Що відомо про ОАСК та його скандального очільника Вовка