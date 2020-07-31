Нещодавно вся юридична спільнота і не тільки обговорювала плівки НАБУ, на яких ймовірно Голова окружного адмінсуду міста Києва Павло Вовк розповідає про захоплення судової влади. Детективи органу також заявляють про ймовірний вплив голови ОАСКу на визнання неконституційним покарання за завідомо неправосудні рішення та норми про звільнення суддів через непроходження кваліфіційного оцінювання.

Хто підтримав ідею голови ОАСКу, а хто виступив проти визнання статті неконституційною – читайте в новому блозі "Честь і Нечесть" на 24 каналі.

НЕчесть тижня

Вовк і судді ОАСК дуже не хотіли проходити це оцінювання. Вони і хворіли, і "яйця уповноваженої захоплювали", щоб завести до кваліфкомісії своїх людей. Але про це ми дізнались ще у 2019 році із перших плівок НАБУ.

До теми Захоплення влади Окружним адмінсудом Києва: вже вручено 12 підозр

На плівках НАБУ 2.0 згадується також певний суддя, який, ймовірно, підтримував рішення в інтересах Вовка в КСУ. В 2019 році, та й зараз, в Конституційному судді працював лише один Віктор Васильович – Кривенко. Що нам про нього відомо: Віктор Кривенко – типовий представник верхівки суддівської влади. Ще з 1995 року він працював суддею Верховного суду України.



Павло Вовк / Фото з фейсбук-сторінки судді

За версією журналістів, просував його на позицію голови цього суду Сергій Ківалов. Але не склалось. Зате, в січні 2016 року Кривенко став суддею Конституційного суду України, ймовірно, за сприяння Богдана Львова.

У аудіозаписі 2015 року чути, як у переддень з'їзду суддів ексголова Вищого господарського суду Богдан Львов давав вказівку, за кого голосувати на з'їзді. За неконфліктного Віктора Кривенка. Наступного дня за кандидатуру Віктора Васильовича проголосувало 253 судді.

В 2017 році Кривенко недовго виконував обов'язки голови цього КСУ, як найстарший суддя. Але встиг відзначитись на посаді. А точніше – відзначити інших суддів нагрудними знаками "Відзнака Конституційного суду України".

Довідка. Ця нагорода вручається за вагомий внесок у становлення правової держави, забезпечення конституційних прав і свобод людини, плідну співпрацю у сфері утвердження принципів верховенства права.

Як думаєте, хто заслужив таке високе визнання, на думку Кривенка? Cудді Баулін і Вдовіченко, причетні до рішень КСУ, котрі спричинили узурпацію влади Віктором Януковичем. А Віктор Кривенко, на нашу думку, заслужив на премію "Не.Честь" тижня.

Честь тижня

Але навряд чи ця нагорода буде для судді КСУ щось означати, на відміну від Павла Вовка, для якого він ймовірно голосував за визнання неконституційними норми про незаконне збагачення. Таке рішення Конституційний суд ухвалив на початку 2019 року. На плівках НАБУ чути, як Вовк каже про одного із суддів: "Віктор Васильович був "за" двома руками, тому що я для нього дещо означаю".

Читайте також Помста постмайданній владі і свої судді: НАБУ і САП заявили, в чому підозрюють Вовка

Через це рішення десятки чиновників та суддів, які не могли пояснити НАБУ джерела своїх доходів та коштовне майно, уникнуть покарання. За визнання статті неконституційною не голосували лише 4 із 14 присутніх суддів:

Ігор Сліденко;

Віктор Колісник;

Сергій Головатий;

Василь Лемак.

Про Сергія Головатого та Василя Лемака ми вже розповідали раніше. Обоє проявили незалежність у ряді важливих справ. Сьогодні хочемо відзначити Ігоря Сліденка. В своїй окремій думці по незаконному збагаченню суддя зазначив, що в рішенні його колег відсутня будь-яка конкретика щодо неконституційності статті 368.

Воно являє собою конструктор із штучно підлаштованих цитат Європейського суду з прав людини, які використовуються, як спосіб доведення неконституційності. Але ці цитати вирвані з контексту. Рішення про скасування незаконного збагачення, на думку Сліденка, завдало значної шкоди легітимності КСУ. Воно показало, що суд політизувався та піддався політичним впливам різних гілок влади.



Ігор Сліденко

Та суддя достойний поваги не тільки за його позицію по цій справі. Він відзначився своїми баталіями з народними депутатами, які часто не надто компетентні в правових питаннях та навіть в українській мові. У 2019 році Сліденко роз'яcнював представнику президента Зеленського, що таке загальновідомий факт.

А цього місяця суддя поставив на місце "опоблоківця" Олександра Долженкова. Нардеп, який голосував за "диктаторські закони" у 2014 році, побачив у законі про мову дискримінацію та посилався на норми, яких там немає. Тож на прохання Сліденка так і не зміг зацитувавти норму закону, на яку посилався. Не зміг Долженков назвати й конкретні приклади утиску прав людини.



Олександр Долженков / Фото PEP

Ігор Сліденко осудив депутата за введення в оману Конституційного суду, а ще суддя зазначив, що нардеп доволі точно цитує так звану "доктрину Путіна". Цікаво, що Сліденка до КСУ було призначено парламентом невдовзі після Революції гідності. Він раніше займався науковою діяльністю та не працював в суддівський спільності, тому, мабуть, не звик виконувати замовні рішення.

Премію "Честь тижня" отримує суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко, який голосував проти.