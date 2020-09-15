Вищий антикорупційний суд України взяв під варту Івана Фіщенка – підозрюваного в хабарництві в змові зі "слугою народу" Олександром Юрченком. Під вартою Фіщенко перебуватиме упродовж двох місяців, якщо за нього не внесуть застави в розмірі 1 мільйона 552 тисяч гривень.

Вищий антикорупційний суд розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному 15 вересня, повідомляє 24 канал.

Цікаво Помічнику нардепа Юрченка повідомили про підозру через хабар

На арешті Івана Фіщенка наполягала сторона обвинувачення. Для цього були дві підстави – слідство не знайшло деяких потрібних документів, а також через буцімто витік інформації до підозрюваного.

Як пояснив прокурор, фігуранти справи припинили спілкування з агентом НАБУ, бо їх попередили, що "бізнес-партнер" працює в антикорупційних органах.

Водночас захист Івана Фіщенка просив не арештовувати чоловіка. Адвокати наполягали, що слідчі не знайшли грошей, які буцімто були хабарем, а сам Фіщенко не ховався від правоохоронців.

Обрання запобіжного заходу Фіщенку: дивіться відео

Справа про хабар нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка

13 вересня НАБУ заявило про відкриття на хабарі осіб, які можуть бути причетні до корупції у Верховній Раді. Спочатку повідомлялося, що був затриманий помічник народного депутата Олександра Юрченка. Першим про це заявив нардеп Гео Лерос, згодом цю інформацію підтвердив і Сергій Лещенко.

Юрченко нібито отримав частину хабаря в розмірі 13 тисяч доларів. Ці гроші мали б отримати депутати за законопроєкт про тверді побутові відходи. Загалом сума хабаря мала б скласти 200 тисяч доларів.

Згодом НАБУ опублікувало відео з цієї справи. В тому числі й розмову за участі народного депутата. Імені нардепа вони не назвали.

Самого Юрченка наразі не затримували. Втім народний депутат погодився вийти з фракції "Слуга народу" на час розслідування цієї справи.