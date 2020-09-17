В Офісі Президента відреагували на корупційний скандал з нардепом від "Слуги народу" Олександром Юрченком. У ОПУ зазначили, що жодних виправдань вчинку парламентаря бути не може і він втратив будь-які етичні підстави бути народним обранцем.

Жодних виправдань Юрченку бути не може, – ОПУ

Найбільше, зазначили у президента Зеленського, обурливою є поведінка самого Юрченка та його помічника. Відповідну заяву оприлюднили на сайті ОПУ.

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Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. Жодного виправдання цьому бути не може,

– мовиться у заяві пресслужби Офісу Президента.

У Юрченка більше нема етичних прав бути депутатом

В Офісі Президента оцінили діяльність НАБУ ТА САП з викриття аналогічних справ. У Зеленського сподіваються, що матеріалів буде достатньо, аби довести відповідні звинувачення у суді. Щодо самого Юрченка – то у нього нема більше права бути народним обранцем.

З політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада – не місце для "плюшок",

– сказали в Офісі Президента.

В ОПУ, проте, наголошують на презумпції невинуватості і сподіваються, що Юрченко буде співпрацювати зі слідством.

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