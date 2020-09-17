Юрченко втратив етичні підстави бути нардепом, – Офіс Президента
В Офісі Президента відреагували на корупційний скандал з нардепом від "Слуги народу" Олександром Юрченком. У ОПУ зазначили, що жодних виправдань вчинку парламентаря бути не може і він втратив будь-які етичні підстави бути народним обранцем.
Жодних виправдань Юрченку бути не може, – ОПУ
Найбільше, зазначили у президента Зеленського, обурливою є поведінка самого Юрченка та його помічника. Відповідну заяву оприлюднили на сайті ОПУ.
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Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. Жодного виправдання цьому бути не може,
– мовиться у заяві пресслужби Офісу Президента.
У Юрченка більше нема етичних прав бути депутатом
В Офісі Президента оцінили діяльність НАБУ ТА САП з викриття аналогічних справ. У Зеленського сподіваються, що матеріалів буде достатньо, аби довести відповідні звинувачення у суді. Щодо самого Юрченка – то у нього нема більше права бути народним обранцем.
З політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада – не місце для "плюшок",
– сказали в Офісі Президента.
В ОПУ, проте, наголошують на презумпції невинуватості і сподіваються, що Юрченко буде співпрацювати зі слідством.
Головне у справі Олександра Юрченка
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- Ці гроші нардепу начебто заплатили за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Згодом мали додати ще 200 тисяч доларів.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 1,5 мільйона гривень.
- Спочатку в Офісі генпрокурора заявили, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна і генпрокуратура не отримувала матеріалів по цій справі.
- Проте вже 17 вересня Венедіктова повідомила, що підозру Юрченку таки підписала. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.