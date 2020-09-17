Засоби масової інформації повідомляють, що Ірина Венедіктова таки підписала підозру депутату Олександру Юрченку. Раніше генеральна прокурорка заявляла, що наразі для цього немає підстав.

Генпрокурорка Венедіктова підписала підозру нардепу Юрченку. Про це повідомив у телеграмі журналіст Сергій Лещенко, а також співрозмовники "Української правди" у НАБУ.

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Як повідомили наші інсайдери, Ірина Венедиктова підписала підозру депутату Олександру Юрченку у скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ,

– повідомив Лещенко.

Нагадаємо, 15 вересня генпрокурорка у Верховній Раді заявляла, що наразі немає підстав для оголошення підозри нардепу від "Слуги народу" у справі про отримання хабаря, який начебто був призначений йому. Венедіктова тоді додала, що 14 вересня отримала листа щодо цього від керівництва НАБУ, але без матеріалів кримінального провадження.

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Коротко про розслідування причетності Юрченка до хабаря