У НАБУ заявили, що під час свого виступу у Верховній Раді 15 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова маніпулювала фактами щодо скандальних справ. Зокрема, Венедіктова зазначила, що досі не має матеріалів у справі ОАСК. У НАБУ запевняють, що це зовсім не так.

Усі документи щодо суддів ОАСК Венедіктовій передали

У НАБУ кажуть, що усі документи, які були необхідні для арешту суддів Окружного адмінсуду Києва, вони передали ще 23 липня. Про це мовиться у заяві пресслужби Бюро.

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Проте жодної реакції на надходження матеріалів від Венедіктової не було. Натомість її заступник навіть зазначив, що такі клопотання розглянути неможливо. Згодом генпрокурорка таки повідомила, що для розгляду необхідне обґрунтування доказів.

Матеріали щодо Юрченка теж надіслали в Офіс генпрокурора

Також очільниця Офісу Генпрокурора начебто неправильно подала інформацію щодо справи ймовірного нардепа-хабарника Олександра Юрченка. У НАБУ кажуть, що у матеріалах, які надіслали в Офіс генпрокурора, була інформація про те, що нардеп від "Слуги народу" просив хабар.

Під час наступних зустрічей з детективом народний депутат підтвердив свою обізнаність щодо факту передачі помічникові грошових коштів, а також повідомив, що для їх подальшого схвалення профільним Комітетом ВРУ заявнику необхідно надати ще 200 000 доларів,

– зазначено в заяві НАБУ.

У Бюро кажуть, що таким чином, Венедіктова була проінформована про діяльність Юрченка ще 10 серпня. Для певності матеріали надіслали в Офіс генпрокурора повторно.

Венедіктова каже, що отримала лише "лист і чернетку"

Натомість, мовиться у заяві НАБУ, генпрокурорка лише зазначила, що до неї надійшли "лист та чернетка без матеріалів, що могли довести факт використання службового становища для одержання неправомірної вигоди".

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Що відомо про справу Олександра Юрченка

13 вересня НАБУ заявило про викриття на хабарі осіб, які можуть бути причетні до корупції у Верховній Раді.

Спочатку повідомлялося, що був затриманий помічник народного депутата Олександра Юрченка.

Юрченко нібито отримав частину хабаря в розмірі 13 тисяч доларів. Ці гроші мали б отримати депутати за законопроєкт про тверді побутові відходи. Згодом до цієї суми мали додати ще 200 тисяч доларів.

Згодом НАБУ опублікувало відео з цієї справи. В тому числі й розмову за участі народного депутата. Імені нардепа вони не назвали.

Самого Юрченка наразі не затримували. Втім він погодився вийти з фракції "Слуга народу" на час розслідування цієї справи.

Помічника Юрченка взяли під варту, але з можливістю застави.

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