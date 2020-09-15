Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що оголошувати підозру нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченкові, помічника якого спіймали на хабарі, наразі ще рано. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин пояснив, що генпрокурорка навпаки мала б ініціювати скасування депутатської недоторканості Юрченка, а не вигороджувати його.

В ефірі 24 каналу Юрчишин висловив думку, що Юрченко "ховається" за депутатською недоторканістю від слідства, що є неприпустимим.

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Також, за словами Юрчишина, треба розглянути питання про професійну придатність прокурора.

Тут йдеться про 100% лояльність. Я передбачаю, що відставка Венедіктової буде, але не найближчим часом. Можливо, трохи пізніше,

– сказав Юрчишин.

Як ствердив нардеп, для того, щоб монобільшість врятувала "обличчя" перед своїми виборцями, яким вони обіцяли боротись з корупцією, треба розв'язати 2 питання:

недоторканості Юрченка;

відповідальності Венедіктової.

У Венедіктової було доручення від Офісу Президента, – Юрчишин

За словами Юрчишина, Венедіктова отримала матеріали НАБУ раніше, ніж депутати. Попри це, вона прийшла у парламент та "відверто брехала в обличчя депутатам".

Реакція більшості колег, які слухали і моментами навіть аплодували, була однозначна: "навіщо вона нас підставила",

– сказав Юрчишин.

"Я переконаний, що це не було її особисте рішення. Скоріш за все, вигороджувати пана Юрченка, який належить до неформальної групи Коломойського, їй доручили в Офісі Президента. Не могла пані Венедіктова прийняти рішення і сама прийти без запрошення. Тут було доручення – йти і вигороджувати представника більшості", – підсумував Юрчишин.

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