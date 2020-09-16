Давид Арахамія заявив, що Ірині Венедіктовій варто було підписати підозру народному депутату Олександру Юрченко. Голова фракції "Слуга народу" вважає, що генеральна прокурорка мала не брати до уваги огріхи НАБУ.

Попри можливі неточності слідчих НАБУ по "справі Юрченка", Венедиктовій варто було підписати підозру нардепу. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише 24 канал.

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З урахуванням резонансу справи, що це перша корупційна історія у Верховній Раді нового скликання, треба було навіть десь закрити очі на якісь огріхи в підготовці слідства НАБУ і підписувати (підозру – 24 канал),

– зазначив Арахамія.

За його словами, нехай в суді у відкритому процесі все це бачать: які є докази у НАБУ, які є виправдувальні аргументи у захисту.

Глава фракції додав, якщо Юрченко винен, то його потрібно "якомога суворіше покарати і якомога швидше посадити за ґрати".

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