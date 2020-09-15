ЗМІ: Юрченко вийде із "Слуги народу" на час розслідування справи про хабар
Керівництво "Слуги народу" отримало заяву про виключення з партії Олександра Юрченка, помічника якого підозрюють у хабарництві. Фракція повинна прийняти рішення щодо нардепа.
Юрченко подав заяву про виключення його з фракції "Слуга народу" на час розслідування. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі "Українській правді".
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Керівництво фракції уже отримало заяву, підписану Олександром Юрченком, про його вихід із фракції на час розслідування,
– повідомила Кравчук.
Юрченко – депутат-мажоритарник. Його обрали до Верховної Ради в київському одномандатному виборчому окрузі №211.
Зараз керівництво "Слуги народу" вирішує чи виключати нардепа з фракції. Рішення партії зачитають у парламенті.
Коротко про розслідування причетності Юрченка до хабаря
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 1,5 мільйона гривень.
- В Офісі генпрокурора заявили, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна і генпрокуратура не отримувала матеріалів по цій справі. Також там нагадали, що повідомлення про підозру народним депутатам України готує генеральний прокурор, а не НАБУ.
- Проте генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що про підозру Юрченку повідомляти "ще рано".