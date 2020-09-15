Керівництво "Слуги народу" отримало заяву про виключення з партії Олександра Юрченка, помічника якого підозрюють у хабарництві. Фракція повинна прийняти рішення щодо нардепа.

Юрченко подав заяву про виключення його з фракції "Слуга народу" на час розслідування. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі "Українській правді".

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Керівництво фракції уже отримало заяву, підписану Олександром Юрченком, про його вихід із фракції на час розслідування,

– повідомила Кравчук.

Юрченко – депутат-мажоритарник. Його обрали до Верховної Ради в київському одномандатному виборчому окрузі №211.

Зараз керівництво "Слуги народу" вирішує чи виключати нардепа з фракції. Рішення партії зачитають у парламенті.

Коротко про розслідування причетності Юрченка до хабаря