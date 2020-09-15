Національне антикорупційне бюро опублікувало відео, на якому передають частину хабаря члену фракції "Слуга народу" Олександру Юрченко. Гроші в середині серпня отримали від детектива під прикриттям.

Ви не будете слухати 20 хвилин записів НАБУ, на яких "слуга народу" Олександр Юрченко продає за 13 тисяч баксів законопроєкт. Тому просто прочитайте, щоб знати що по чому під куполом.

Читайте також: Справа про хабар нардепу Юрченку: НАБУ опублікувало відео

Одразу про гроші

Депутатським сленгом, тому вибачте за лексику. "За дох*я" – проголосують за все. "Дох*я" – це 80 тисяч доларів з депутата. "Не дох*я", а стандартна такса – це 50 тисяч доларів на рило за голосування. Це за якусь дрібничку.

Тепер коротко про саму історію з депутатом Юрченком. І це історія не про жалюгідний хабар в 13 тисяч доларів. Бо депутат, якого можна купити за 13 тисяч доларів – це якесь ніщебродство.

Це історія про те, як "Слуги народу" і президент маніпулють, коли кажуть, що скасували депутатську недорканість. А простою мовою – брешуть.

На 100% своя: як Венедіктова вкотре довела вірність

Коли з великим пафосом ("всі обіцяли – і лише вони зробили") СН "зняли" депутатьску недоторканість і призначили Ірину Венедіктову 100% своїм генпрокурором, усі розуміли, що закінчиться така "недоторканість" тим, що "свій" генпрокурор ніколи не підпише підозру "свому" депутату.

Це сталось сьогодні. Свій генпрокурор Ірина Венедіктова не підписала підозру першому "свому" депутату – "слузі народу" Олександру Юрченку, якого НАБУ ловило і піймало на лобіюванні законопроєкту за гроші (НАБУ виклало сьогодні плівки, де це записано).

Венедіктова плівки подивилась – і "не побачила підстав".

А підстави, якщо скоротити кілька місяців стеження до кількох речень, були такими:

Детектив НАБУ вдавав з себе інвестора. Через посередника "інвестор" познайомився з народним депутатом "Ю". За невелику винагороду – 10 тисяч доларів самому депутату і 3 тисячі посереднику – депутат погодився пролобіювати правки в закон. Ще 200 тисяч доларів мали піти на "плюшки" іншим учасникам процесу. Наприклад, членам профільного комітету.

"Інвестор" передає гроші посереднику – зафіксовано на відео.

Посередник передає гроші депутату "Ю" – зафіксовано на відео.

НАБУ просить генпрокурора "В" підписати підозру депутату "Ю".Генпрокурор "В" заявляє, що факт використання депутатом "Ю" службового становища не очевидний, факт передачі грошей за це – не очевидний.

Як питав один президент, де вам бл*ть доказів не вистачає?

Ще кілька цікавих моментів з "плівок Юрченка", які ви не будете дивитись

200 тисяч доларів призначались, зокрема, і іншим членам профільного комітету (енергетики та ЖКГ). Що натякає на те, що інші члени комітету, ймовірно, теж беруть. Як мінімум – комітету.

Гроші у "інвестора" власники мандатів просять так, як медсестра в сільській амбулаторії просить "на олівці" – інвестора просять "допомогти екології".

Долари між собою вони називають "плюшками". Тому що депутата "Ю" – зізнається посередник – "постійно слухають", і вже не вперше в них виникають якісь трабли. З чого випливає, що "плюшки" депутат "Ю", ймовірно, просить не вперше.

Вам все ще не вистачає доказів? Реформ? Нових облич? По-моєму їх вже овердох*я.