НАБУ опублікувало матеріали, на яких детектив під прикриттям передає хабар помічнику депутата Юрченка. Проте генеральна прокурорка Венедіктова не вручила нардепу повідомлення про підозру. На думку народної депутатки зі "Слуги народу" Анастасії Радіної, така поведінка генпрокурорки є абсолютно неприпустимою.

Надзвичайно складно уявити, щоб НАБУ не поділилося з генпрокурором матеріалами прослуховування, які були оприлюднені. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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"У мене виникає питання, чи справді це є виконанням передвиборчої обіцянки щодо правосуддя, невідворотності покарання та притягнення до відповідальності незалежно від партійного або фракційного маркера. Мені здається – ні", – зазначила Радіна.

Чи достатньо оприлюднених матеріалів

За словами депутатки, оприлюднених матеріалів достатньо для того, щоб говорити про повідомлення про підозру. А також для подальших слідчих дій, що необхідні для збирання того масиву доказів, якого детективам може не вистачати.

Так повідомлення про підозру – це можливість продовжувати розслідування. Якщо нема можливості продовжувати розслідування, то виникає питання, чи дійсно депутатська недоторканність знята,

– розповіла Радіна.

Яку очікувати реакцію парламенту

"Я сподіваюся, що після оприлюднення відповідних матеріалів, буде можливість продовжувати розслідування. А питання вирішать у передбачений законом спосіб. Тобто завершать кримінальне провадження, а матеріали передадуть в суд", – сказала депутатка.

Також вона повідомила, що була однією з тих, хто не голосував за проєкт про зняття депутатської недоторканності. "Мені тоді здавалося, що такий підхід може створити проблеми на практиці. Ми бачимо, що вони дійсно є. Я буду переконувати колег надалі працювати з так званими рестками депутатської недоторканності. Все для того, щоб ми дали максимальне "зелене світло" для проведення розслідування і щоб докази оцінював не генеральний прокурор, а суд", – підсумувала Анастасія Радіна.

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