Генпрокурорка Ірина Венедіктова таки підписала підозру ймовірному депутату-хабарнику від "Слуги народу" Олександру Юрченку. Проте, як повідомив журналіст Сергій Лещенко, станом на ранок 17 вересня підозру ще не вручили, адже парламентар закрився у будинку.

Юрченко закрився у будинку

Юрченко не прийшов на засідання Верховної Ради та не виходить надвір з приватного помешкання. Про це Лещенко написав у своєму телеграм-каналі.

До теми Венедіктова підписала підозру Юрченку: який запобіжний захід проситимуть для нардепа

Юрченко користується тим, що без ордера суду на проникнення, детективи не зможуть зайти всередину. Тактика Юрченка безнадійна, адже існують різні способи вручення підозри, а не лише особисто в руки,

– зазначив Лещенко.

Співробітники НАБУ та САП чекають на ордер від генпрокурорки

Інформацію про те, що Юрченко переховується у власному домі підтвердили і джерела PavlovskyNews. Начебто під помешканням нардепа зараз перебувають співробітники Антикорупційного бюро та САП. Вони чекають на ордер генпрокурорки, який дозволить їм увійти в будівлю.

Раніше Венедіктова підписала підозру Юрченку

Зазначимо, що 17 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова таки підписала підозру Юрченку. Прокурори клопотатимуть для нардепа про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таке рішення Венедіктова ухвалила після кількох годин вивчення матеріалів справи разом із прокурорами САП. Раніше очільниця Офісу генпрокурора зазначила, що підстав для оголошення про підозру немає.

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