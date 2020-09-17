Якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш: Зеленський вимагає показових посадок
Президент Володимир Зеленський звернувся до НАБУ та САП з вимогою проводити більше "показових посадок". Таку заяву глави держави оприлюднили після ситуації з депутатом-хабарником від "Слуги народу" Олександром Юрченком.
Більше "криш" немає, – Зеленський
Президент наголосив, що кожен посадовець, міністр та депутат має запам'ятати, що за крадіжки та корупцію буде ув'язнення. Про це мовиться у заяві в телеграм-каналі Зеленського.
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Якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш. Винятків із цього правила не може бути – для будь-якої особи в нашій державі. Бо нема більше "криш", прикриття, адміністративних можливостей,
– написав глава держави.
САП, Офіс генпрокурора та НАБУ мають працювати ефективніше
Президент наголосив, що дуже довго політична й бізнесова система в Україні будувалася на принципі, що "потрібні люди" за власним бажанням могли закрити всі справи. Зеленський висловив сподівання, що НАБУ, САП та Офіс генпрокурора дослухаються до суспільства і працюватимуть значно продуктивніше.
А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає,
– закликав Зеленський.
Головне про справу Юрченка
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави .
- Проте генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що про підозру Юрченку повідомляти "ще рано".
- 17 вересня з'явилась інформація, що підозру Юрченку Венедіктова таки підписала.