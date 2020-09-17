Президент Володимир Зеленський звернувся до НАБУ та САП з вимогою проводити більше "показових посадок". Таку заяву глави держави оприлюднили після ситуації з депутатом-хабарником від "Слуги народу" Олександром Юрченком.

Більше "криш" немає, – Зеленський

Президент наголосив, що кожен посадовець, міністр та депутат має запам'ятати, що за крадіжки та корупцію буде ув'язнення. Про це мовиться у заяві в телеграм-каналі Зеленського.

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Якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш. Винятків із цього правила не може бути – для будь-якої особи в нашій державі. Бо нема більше "криш", прикриття, адміністративних можливостей,

– написав глава держави.

САП, Офіс генпрокурора та НАБУ мають працювати ефективніше

Президент наголосив, що дуже довго політична й бізнесова система в Україні будувалася на принципі, що "потрібні люди" за власним бажанням могли закрити всі справи. Зеленський висловив сподівання, що НАБУ, САП та Офіс генпрокурора дослухаються до суспільства і працюватимуть значно продуктивніше.

А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає,

– закликав Зеленський.

Зверніть увагу! Нещодавно вибухнув корупційний скандал з нардепом від "Слуги народу" Олександром Юрченком. Він вимагав хабар за законопроєкт про побутові відходи.

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