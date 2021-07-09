Юрченка зняли на відео, хоч він і опирався. Історія миттєво облетіла ЗМІ і соцмережі: суспільство обговорює, чи зійде такий вчинок нардепові з рук. Пропонуємо і вам висловитися щодо цього у нашому опитуванні.

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Чи покарають Юрченка за ДТП "під кайфом"

Щодо того, чи був таки Юрченко "під наркотою", наразі офіційної інформації немає. Поліцейські повезли нардепа на освідування, оскільки запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп'яніння: результати будуть згодом.

Втім, інший нардеп – Гео Лерос – опублікував у своєму фейсбуці висновки медогляду. Там вказано, що Юрченко справді перебував під наркотиками під час скоєння ДТП.

До того ж є різна інформація щодо "бійки". Намагаючись втекти, Юрченко вибив з рук постраждалого телефон, аби його не знімали. Це видно на відео. Втім сам Юрченко написав на постраждалого заяву: нібито саме він першим поліз до нардепа.

Як відбуватимуться події надалі – залежить перш за все від офіційних результатів експертизи. Спробуйте спрогнозувати свої результати цієї події.

Нагадаємо, що ім'я Олександра Юрченка облетіло ЗМІ у грудні 2020 року. Юрченка підозрюють в отриманні 13-тисячного хабаря. Генпрокурорка Ірина Венедіктова у цій справі особисто підписала Юрченку підозру. Через корупційний скандал нардепа виключили зі "Слуги народу".

Коротко про ДТП за участю Юрченка