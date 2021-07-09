Юрченко сняли на видео, хоть он и сопротивлялся. История мгновенно облетела СМИ и соцсети: общество обсуждает, сойдет ли такой поступок нардепу с рук. Предлагаем и вам высказаться относительно этого в нашем опросе.

Напомним Совершил ДТП в центре Львова: медики подтвердили состояние наркоопьянения нардепа Юрченко – фото

Накажут ли Юрченко за ДТП "под кайфом"

Относительно того, был ли все-таки Юрченко "под наркотой", пока официальной информации нет. Полицейские повезли нардепа на освидетельствование, поскольку заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения: результаты будут позже.

Впрочем, другой нардеп – Гео Лерос – опубликовал в своем фейсбуке заключения медосмотра. Там указано, что Юрченко действительно находился под наркотиками во время совершения ДТП.

К тому же есть разная информация о "драке". Пытаясь убежать, Юрченко выбил из рук пострадавшего телефон, чтобы его не снимали. Это видно на видео. Впрочем сам Юрченко написал на пострадавшего заявление: якобы именно он первым полез к нардепу.

Как будут происходить события в дальнейшем – зависит прежде всего от официальных результатов экспертизы. Попробуйте спрогнозировать свои результаты этого события.