Скандальный корпоратив без одежды: в Закарпатье устроили свою "голую" вечеринку
В четверг 4 января сеть взбудоражила видео отдыха компании молодых людей на Закарпатье. Посетители одного из заведений устроили там настоящую "голую" вечеринку.
На опубликованных кадрах несколько человек танцуют полностью голыми – даже без нижнего белья. Вероятно, компания забронировала помещение под предлогом "занятий йоги".
Смотрите также Секрет 2000-летнего мертвеца. Почему россияне и украинцы скандалят из-за сарматов в Британии
Голые развлечения в Украине
На опубликованном в сети видео видно, как несколько молодых мужчин и женщина танцуют полностью обнаженными перед публикой. Лишь на одном из "танцоров" были носки – больше ничего. На ролике часть зрителей радостно хлопает в ладоши, а часть танцует – однако подаль и одетыми.
Вечеринка с обнаженными людьми в Закарпатье: осторожно, видео 18+ – откровенные кадры
Как сообщил журналист Виталий Глагола, вечеринка состоялась в конференц-зале экокурорта "Изки" на Закарпатье. Его арендовала компания из 38 человек из-за границы – они якобы хотели проводить там уроки йоги. Организатором выступил киевлянин – мероприятие получило название "Новогодний Love Camp. Сказка сказок."
Сообщается, что в программу "йоги" входили утренние медитации, телесные упражнения, ненасильственная коммуникация, работа с тенью, эмоциональное высвобождение, психологическая поддержка в сложных процессах, мужские и женские круги, тантрические ритуалы, общие купола и чаи, поход в горы и тематические перевоплощения.
Соответствующие мероприятия там должны были проводить в Новогодние праздники, в период с 27 декабря – 4 января. При этом компания отказалась от обслуживающего персонала – захотели сделать все сами. Вероятно, они решили, что те будут мешать такого рода развлечениям.
"Гола" вечеринка была и в России
- В Москве ведущая и блогерша Настя Ивлеева также устроила так называемую "голую вечеринку". Дресс-код события звучал как almost naked – почти обнаженный. Среди гостей были известные российские деятели, а также предатели Украины – Ксения Собчак, Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Асти, Джиган и другие.
- Однако подобные развлечения вызвали негатив среди российских военкоров – организатора обвинили в пропаганде "нетрадиционных семейных ценностей" и якобы создании угрозы безопасности страны. На фоне этого Ивлеева записала длинный ролик, где слезно извинялась за подобную меру – ей угрожало до 5 лет тюрьмы.
- Одна из предательниц Украины, проживающая в Москве – Анна Ансти, даже может потерять российское гражданство из-за таких развлечений. Кроме того, ее концерты в московских клубах отменили, из-за чего она потеряла более 5 миллионов рублей. Ряд других гостей также получили по шапке.