"Мама, хочется хлеба": как украинцы пережили голод во время блокады Мариуполя Россией

На протяжении почти трех месяцев оккупанты держали в полной блокаде Мариуполь. Мариупольцы были на грани выживания – без еды и воды.

Россия прибегала к самым жестким методам, чтобы уничтожить город. Россияне постоянно массированно обстреливали его. Люди выживали голодные в холодных домах. Отметим, что в Украине и мире 25 ноября чтят память жертв голодоморов.

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Бутылка воды за счастье

Среди выживавших в городе – Надежда Денисенко. Вместе с детьми она была в блокаде 3 недели. У них почти не было воды и было очень мало еды. Последние два дня в Мариуполе – есть не было вообще ничего – даже каши или хлопьев.

Мой младший сын сказал: "Мама, мне так хочется хлеба". Неважно, были ли у вас деньги. В городе не осталось еды",

– вспомнила Денисенко.

Когда семья вырвалась из блокады, сначала купили хлеб и воду. Её они выпили в считанные секунды.

"Мы были так счастливы иметь бутылку воды", – рассказала Надежда.

Ирина Сумятина жила с двумя дочерьми на микрорайоне "Восточный". В дом семьи попал снаряд. Женщина осталась на улице без еды, воды, связи и знакомых. Ирине с детьми пришлось идти за город – в поселок Никольское.

"Очень хотелось есть и пить, но ничего не было", – вспомнила женщина.

"Узник Освенцима"

Возле Дома связи в Мариуполе проживала семья Ирины Коломоец. Женщина жила вместе с мужем, дочерью и внуком. Во время блокады города есть было почти нечего – еду делили между соседями. Чтобы было что пить – собирали дождевую воду и топили снег.

Мария Кутнякова в марте 2022 года пришла навестить своего дядю – 71-летнего Павла Глущенко. Все время он был вынужден жить почти впроголодь. Его руки и ноги напоминали тело узника Освенцима. Мужчина похудел на 15 килограммов.

Россия планировала устроить голод в Украине

Президент Украины убежден, что Владимир Путин гордится тем, что следует крупнейшим убийцам XX века. Владимир Зеленский считает, что, если бы Путин мог устроить в Украине еще один Голодомор, то он бы это сделал.

Тем временем правозащитники собрали доказательства, что страна-агрессор планировала создать голод в Украине. Россияне заранее готовились, чтобы украсть украинское зерно. Поэтому президент России может получить новый ордер на арест.