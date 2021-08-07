Олимпийский кризис: почему Игры-2020 рискуют стать самым непопулярным событием в жизни Японии

Олимпиада-2020 в Токио запомнится не только своими медалями. Она рискует войти в историю как самое непопулярное спортивное событие в жизни Японии.

Против ее проведения выступало 80% граждан страны. Они убеждены, что Олимпиада спровоцирует рост заболеваний коронавирусом. А еще считают, что деньги, потраченные на это спортивное мероприятие, стоило бы направить на более важные вещи.

Предыдущий выпуск Нарушить длительное молчание: зачем нужна Крымская платформа

Самая дорогая летння Олимпиада в истории

По данным издания Wall Street Journal cуммарно Япония потратила на подготовку к Играм 25 миллиардов долларов. При первоначальном бюджете в 7,5 миллиардов.

Трехкратный рост бюджета сделал эти Игры самой дорогой летней Олимпиадой в истории. Впрочем, зимние олимпиады обходятся еще дороже.

Самой дорогой считается зимняя Олимпиада в Сочи – Россия потратила на нее до 50 миллиардов долларов.

Причем, по подсчетам Оксфордского Университета за последние 60 лет ни одна страна не смогла вписать подготовку к Играм в предварительно составленные сметы.

Чаще всего бюджет превышал планы в 3 раза. А антирекорд поставил Монреаль в 1976 году – город потратил в 7 раз больше запланированного и еще 30 лет после Игр выплачивал долги.

Олимпиады теряют популярность в развинутых странах

BBC пишет о том, что в развитых странах Олимпиады теряют популярность. Если раньше страны бились за право их проведения, то сегодня они все чаще отзывают свои заявки.

Например, Международному олимпийскому комитету пришлось попотеть, чтобы пристроить зимнюю Олимпиаду 2022 года. Свои заявки последовательно отозвали:

Польша;

Швеция;

Германия;

Швейцария;

Норвегия.

В итоге в списке претендентов остались лишь Алмата и Пекин. В результате, Олимпиада досталась Китаю.



Летняя Олимпиада-2020 самая дорогая в истории / Фото Getty Images

Европейские страны все меньше хотят принимать у себя дорогостоящее мероприятие. Вдобавок, далеко не всегда инвестиции в спортивную инфраструктуру себя окупают. Очень часто ветшающие стадионы и заброшенные олимпийские деревни становятся единственным наследием олимпиад.

Очень нечасто удается поддерживать все объекты, выстроенные для Игр, в надлежащем состоянии. Олимпиада в Афинах, проведенная в 2004 году, и вовсе спровоцировала экономический кризис в Греции, который начался через 3 года после этого.

Нужно прочесть Лукашенко взялся за спортсменов: как атлетка Тимановская избежала мести диктатора

Проблема еще и в том, что в странах развитых демократий население не всегда воспринимает спортивные успехи своих сборных как повод для национального триумфа. Например, cогласно опросу, проведенному аналитическим центром GlobeScan в большинстве стран Западной Европы и в США только каждый второй готов ликовать по этому поводу.

А в Германии – и вовсе лишь каждый пятый. Приступы национальной гордости по поводу выступления олимпийцев присущи в основном развивающимся странам.

Медали Олимпиады являются значимым достижением для 80% китайцев, 75% россиян и примерно для стольки же процентов граждан Индии.

В результате, складывается парадоксальная ситуация. BBC пишет о том, что больше всего шансов получить право проведения Игр имеют те страны, в которых олимпиадам придают меньше всего значения. Результатом этого становится дрейф олимпиад на восток.

Имиджевые бонусы для проведения Олимпиады

Например, прошлые Игры проходили в Южной Корее. Руководство страны сумело заработать немало имиджевых очков во время спортивного состязания. Например, южнокорейское руководство даже смогло договориться с диктатором Северной Кореи – и спортсмены двух стран шли на открытии под общим флагом.

Следующие Игры пройдут в Китае – и ни у кого нет сомнения, что Пекин тоже сможет воспользоваться ситуацией, чтобы собрать имиджевые бонусы от их проведения.



Пекин может воспользоваться ситуацией / Фото Getty Images

Возможно, решимость японских властей не отменять нынешние Игры связана с тем, что официальный Токио не хотел ударить в грязь лицом на фоне своих соседей. Правда остается вопрос – не станет ли нынешняя олимпиада причиной политического и эпидемиологического кризиса в стране.

Спортивные аналитики говорят о том, что без серьезных реформ популярность Олимпийских игр и дальше будет сдвигаться на восток и в страны Персидского залива. Иначе говоря, в те регионы, где идея проведения Игр воспринимается как доказательство собственной значимости.

Интересно Украина на Олимпиаде в Токио превзошла результат Рио-2016 по количеству медалей

Последний раз с похожим кризисом олимпийское движение сталкивалось в 80-е годы. Тогда новому главе МОК Хуану Антонио Самаранчу удалось реформировать Игры и заручиться поддержкой крупного бизнеса. И многие эксперты убеждены что без нового Самаранча и новых реформ Олимпийское движение вновь может столкнуться с кризисом. Если не прямо сейчас, то в перспективе 10 – 15 лет.