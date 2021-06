Выжить в "группе смерти": Евро-2020 и история явления

Группу F на турнире Евро-2020 называют "группой смерти". Венгрия, Португалия, Франция и Германия активно соревнуются. Но актуально ли это выражение до сих пор ?

Вымышленный сценарий и "группа смерти".

23 июня 2021 года. Португалия играет с Францией, идет 89-я минута матча. Антуан Гризманн пробивается между двумя защитниками, прежде чем ударить мимо Руи Патрисиу. Так устанавливается драматический счет 3:2. Франция проходит дальше, как победитель группы. Германия обыгрывает Венгрию и присоединяется к французам.

А вот Португалия – победители Евро-2016 – покупает билеты домой вместе с венграми. Криштиану Роналду и другие игроки оправдываются, что стали "последними жертвами группы смерти" через несколько минут после финального свистка. Конечно, это выдуманный сценарий, но он может стать реальностью на этом Евро-2020, пишет Four Four Two.

Три команды из 15 лучших в Европе и венгры – которые вышли в дивизион А Лиги Наций – сошлись в группе F Евро-2020. Соперничество может быть жестким. Но прятать концепт может быть немного рановато. Любая из трех топсборных может не пробиться дальше.

История же фразы "группа смерти" достигает седой футбольной древности. Все началось, вероятно, на Чемпионате мира-1958 в Швеции.

Тогда пресса назвала квартет СССР, Бразилии, Англии и Австрии "Битвой гигантов".

Чемпионат мира 1970 года / Фото British GQ

Но конкретно фраза "группа смерти" прозвучала уже на ЧМ-1970 года. Ее использовал журналист из Мексики, чтобы обозначить противостояние между Бразилией (которая претендовала на победу), Англией (действующими чемпионами мира, которые выиграли титул в 1966), Чехословакией (финалистами в 1962) и Румынией в Группе 3.

Еще больше драмы было во втором туре розыгрыша в 1982 году.

Предсказание Там в одной тройке встретились Италия (будущие победители), Бразилия и Аргентина, а выходила только одна команда. Тренер итальянцев, Энцо Беарзот, признавал: "когда мы обыграли Бразилию 3:2, я чувствовал, что мы станем чемпионами". Таково было напряжение в этом трио.

Термин набирает популярность

Популярным высказывание сделал главный тренер Уругвая Омар Боррас четыре года спустя, в 1986. Так он окрестил свою группу E. Туда, кроме южноамериканцев, попали ФРГ, Дания и Шотландия.

Если когда-то существовала группа смерти, то она была именно такой,

– вспоминал датский полузащитник Ян Мельбю.

На клубном уровне он играл за "Ливерпуль", а на том мундиале провел все три матча. Взгляните сами: Уругвай только что выиграл Копа Америка; немцы добрались до финала в 1982 с великолепными игроками; и шотландцы все еще были силой.

"Когда проводили жеребьевку, я был на праздничном ужине "Ливерпуля" со многими шотландскими ребятами, – вспоминает футболист. – Получив звонок, я рассказал всем, кто нас ждет. Шотландцы начали говорить, что мы первыми поедем домой".

Команду 1986 года называли "датский динамит" / Фото sportreviews.com

А что Дания на самом деле? "Данию списали все, потому что мы впервые прошли квалификацию к чемпионату мира. И что? Мы выиграли все три игры!", – рассказал Мельбю. Уругвай был уничтожен 6:1, западные немцы обыграны со счетом 2:0, шотландцы – 1:0. Мельбю признает, что именно за скандинавами осталось последнее слово.

Отбор на чемпионат мира-1994 года, Азия. В группе собрались две страны, которые ведут войну между собой – Ирак и Иран, а также КНДР и Саудовская Аравия. Северная Корея технически до сих пор находится в состоянии войны с Югом. Это был едва ли не единственный раз, когда концепт действительно оправдал свое название.

Играем без "группы смерти"

Именно Чемпионат мира редко имел такое "развлечение". Ранее там три команды могли выйти в раунд плей-офф. А в 1998 году формат расширили с 24 до 32 команд. Например, в 1990 году Камерун попал в якобы такую ситуацию. Еще там были Аргентина, Румыния, СССР (который доживал последние дни – 24).

Ожидалось, что африканцы вылетят сразу. Но проход "Непобедимых Львов" дальше произошел скорее из-за плохой игры советской команды. Часто группу, где произойдет "смертельная битва", определяют СМИ. И бывает так, что они ошибаются. Например, в 1994 году ажиотаж вызвала Группа E: Италия, Ирландия, Мексика и Норвегия.

Тренер, предсказавший группу смерти – Карлос Паррейра / Фото Wikipedia

Но тренер Бразилии Карлос Альберто Паррейра настаивал (возможно, спасая свою работу в случае провала), что больший потенциал имеет Группа B: Камерун, Россия, Швеция, Бразилия.

Русские были третьими, не смогли выйти дальше. Шведы и южноамериканские "волшебники мяча" еще раз встретились в полуфинале. Бразильцы в конце концов выиграли турнир, так что может Паррейра и был прав.

Спустя четыре года во Франции, впервые играли с 32 командами. И "групп смерти" по факту не было (почти все квартеты были слабыми). Что-то похожее на этот концепт было в 2002: Аргентина и Нигерия были выбиты шведами и Англией. В 2010 году в Южной Африке, Бразилия и Португалия вышли дальше довольно легко. Кот-д'Ивуар и КНДР не смогли составить конкуренцию.

Затем Испания скорее провалила турнир в 2014 году, проиграв 5:1 Нидерландам и 2:0 Чили. А "Фурия Роха" тогда были действующими чемпионами мира! Плохая игра, а не "группа смерти". То же самое произошло с немцами в 2018 – вообще последнее место в квартете и "вылет" Южной Кореи.

Европейские битвы

Концепция все еще жива в Европе. Там чемпионаты сборных с 1980 до 1992 год имели лишь восемь участников. Поэтому каждая группа была "смертельной". В 1992 году, шотландский форвард Алли Маккойст назвал группу B, которая включала Шотландию, СНГ, Германию и Нидерланды, "группой верной смерти".

Англичане тоже пострадали, но в 1988.

У нас были Нидерланды – лучшая команда мира, которая выиграет турнир. Далее СССР, дошедшие до финала. Ну и Ирландия, это для нас дерби. Все три матча мы проиграли и забили лишь раз. Все было плохо,

– вспоминает бывший сборник Англии Крис Воддл.

Впрочем, сам он не верит в предматчевые расклады и "группы смерти", называя их "полной чушью".

У Англии была самая тяжелая группа в 2002 году. Ее, кстати, обозреватель Пол Уилсон назвал "группой жизни, ибо другие не предложат никакой драмы". Теперь так называют слабую группу, которая дает всем участникам почти равные шансы выйти из нее.

"И наоборот, в 2010 играли с Алжиром, Словенией и США и едва пролезли. Жесткая группа снижает ожидания, это может быть полезно. Иногда вы сталкиваетесь с командой, о которой знаете все, потому что смотрите каждый матч по телевидению. Но малоизвестные сборные способны на сюрпризы. Дания в 1992, Греция В 2004", – рассказал Воддл.

Англии на самом деле не надо долго вспоминать обидное поражение: на Евро-2016 они вылетели от Исландии. Некоторые называют это самым большим унижением "британских львов" с 1950, когда они проиграли американцам, которые делали свои первые шаги в футболе (или, как его там называют, "соккере" – 24).

Это, конечно, может быть шоком, но скоро "группа смерти" может умереть. И это будет к лучшему для всех.