"Группы смерти" и подростковые самоубийства в Украине: как уберечь ребенка от трагедии

10 сентября отмечается Международный день предотвращения суицида. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно из-за самоубийств умирают более 700 тысяч человек.

Суицид – четвертая по значимости причина смерти среди 15 – 19-летних. Почему важно заблаговременно повышать осведомленность в обществе и какие усилия нужно приложить, чтобы сохранить жизнь, — рассказали эксперты.

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Трагические случаи с подростками в Украине

По данным Единого досудебного реестра досудебных реестров, в 2017 году в Украине было зафиксировано 166 самоубийств, совершенных подростками; в 2018 году – 97 случаев; в 2019 году – 111 случаев; в 2020 году – 123 случая. По состоянию на 1 июня 2021 года уже совершено 149 суицидов.

Директор IDemocracy по вопросам защиты прав человека, Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба (2014 – июнь 2021) отметил, что в Украине наблюдается достаточно резкое увеличение суицидальных случаев.

На самом деле это очень серьезный звоночек, что эту проблему надо достаточно остро поднимать – по профилактике суицидов среди подростков. К сожалению исследований, которые бы четко говорили, в результате чего такое увеличение – нет. Мы ищем сейчас международные исследования, которые пролили бы свет на эти тенденции,

– сказал Кулеба.

Увеличение суицидов и суицидальных наклонностей происходит во всех странах. Кулеба уточнил, что должны быть проведены исследования относительно того, что побуждает подростков совершать суициды.

Детский психологуверена, что предотвращение суицидов должно быть системой скоординированных действий разных людей и институтов. Должна быть государственная программа предотвращения самоубийств, которая объединяет усилия специалистов по здравоохранению, правоохранителей, социальные службы, но не только.

По ее мнению, также стоит привлечь и медиа, которые способны способствовать повышению компетентности всех граждан в вопросах предотвращения суицидам.

Суицид – это не только индивидуальное решение лишить себя жизни, это беда всего общества как социальной среды, которое не распознало вовремя риск и не остановило вовремя нарастания у человека суицидальной тенденции, а это возможно. Поэтому и ввели Всемирный день предотвращения суицида, чтобы заблаговременно повышать осведомленность всех нас, потому что каждый может в это дело вложить свои усилия, и тем самым сохранить жизнь,

– подчеркнула эксперт.

Причины, побуждающие к суициду

Многие самоубийства случаются импульсивно в моменты кризиса с нарушением способности справляться с жизненными стрессами. К последним относятся финансовые проблемы, разрыв отношений или хроническая боль и болезни. Также к суициду более склонны люди, переживающие конфликт, стихийное бедствие, насилие, жестокое обращение или потери. Высокий уровень самоубийств, в частности, среди уязвимых групп, подвергающихся дискриминации.

Наибольшее количество суицидов среди подростков в Украине приходится на детей 14 – 17 лет / Фото Pixabay

Психолог-криминалист Юрий Ирхин подчеркнул, что потенциально дети к суициду не склонны. В них в первую очередь срабатывают механизмы биологической и психологической защиты. Поэтому они больше всего от этого защищены. Но есть категория детей, которые взрослеют, – подростки. Среди них это явление встречается.

По словам эксперта, среди детей от 5 до 9 лет таких случаев фактически нет, они случаются лишь в случаях критической ситуации. А в подростковой среде умышленные самоубийства встречаются.

Мотивы такие же, как и у взрослых. Это житейский бытовой так называемый кризис. Он может быть в разных сферах. Как правило, это межличностные отношения. Единственное, что не характерно для подростков, – самоубийство во избежание страдания от болезни, что распространено больше среди взрослых и пожилых людей,

– добавил Ирхин.

Любовь Найденова рассказала, что выделяют два типа самоубийств:

импульсивное, которое осуществляется в состоянии аффекта, под воздействием очень сильной эмоции;

спланированное самоубийство, которое становится результатом углубления суицидальной тенденции.

Дети нуждаются во внимании и поддержке / фото Pixabay

По ее словам, мотив подростковых суицидов может быть очень разными. Однако, чтобы избежать индуктивного эффекта, перечислять их не стоит, уточнила эксперт.

Нельзя, например, говорить, что кто-то покончил жизнь из-за неразделенной любви (романтизировать суицид), или из-за потери работы или еще какой-то одной причины, потому что это недопустимое упрощение,

– добавила психолог.

Она подчеркнула, что у суицида нет одной причины, а это становится результатом совокупности причин и обстоятельств. Любая проблема, которая переживается как нерешенная, может запустить цепочку суицидальной тенденции, но и разорвать эту цепочку можно на любом этапе, чем раньше – тем меньше для этого потребуется усилий.

Дети какого возраста требуют внимания

Детская психолог Любовь Найденова говорит, что в целом не стоит говорить о склонности к самоубийству, это – пример индуктивных сообщений, в которых навязывается мысль о том, что есть люди, которые имеют к этому талант. Это не так, самоубийство – это редкое исключение, лишь единицы на 100 тысяч человек совершают самоубийство, но и эти жизни можно спасти.

Особенно чувствительны к индуктивному эффекту дети 10-15 лет, поскольку механизмы саморегуляции и рефлексии понимания себя в этом возрасте еще недостаточно развиты. Поэтому лучше ставить вопрос о том, в каком возрасте требуется особое внимание по предотвращению детских самоубийств,

– рассказала Найденова.

Традиционно выделяют подростковый возраст, когда значительно возрастают риски. Ребенок стремится чувствовать себя уже взрослым, но не имеет опыта решения многих проблем, с которыми сталкивается.

Это могут быть проблемы, которые нам, взрослым, кажутся пустяковыми (потому что мы знаем, как их решить, и потому, что имеем опыт проблем другого масштаба), но для подростка такая проблема может "заслонить весь мир", ведь переживание невозможности преодоления проблемы – тяжелая эмоция,

– уточнила психолог.

Надо наблюдать проблемы и эмоции детей, чтобы они не находились долго в негативных эмоциональных состояниях, учились их преодолевать. По словам психолога, не все родители и педагоги знают, что первые депрессивные эпизоды у современных детей случаются уже в возрасте 6 – 7 лет. Если ребенок не получает поддержки, ему не помогают развить эмоциональную саморегуляцию, то в подростковом возрасте депрессивные состояния становятся уже тяжелее.

Детский психолог Любовь Найденова / Фото – фейсбук Любови Найденовой

В целом до 6 лет даже в случае смерти ребенка самоубийство не квалифицируют, а рассматривают как несчастный случай. Значительный рост частоты суицидов наблюдается в возрасте 14 лет. Но в дальнейшем снижения не происходит, добавила эксперт.

Особенно высоки значения смертности среди мальчиков они выбирают более летальные способы. Несмотря на отсутствие на государственном уровне статистики детских попыток суицида (когда ребенок выжил после совершения суицидальных действий), мировой опыт показывает, что девушки совершают не меньше попыток самоубийств,

– рассказала эксперт.

На каждый зафиксированный суицид в мире в среднем фиксируется 25 попыток самоубийства. Попытки наложить на себя руки могут повторяться, поэтому нужно лечение, желательно госпитализация и оказание психологической помощи под наблюдением специалиста.

Влияние интернета и "группы смерти"

По данным Нацполиции, за 2020 год в Украине было 137 завершенных суицидов среди детей от 8 до 17 лет. Больше всего – в возрасте от 14 до 17 лет. Чаще – мальчики, вдвое реже – девушки. Последние в основном предпринимают демонстративные попытки самоубийства.

Причинами чаще всего называют конфликт со взрослыми или сверстниками, буллинг в школе, неразделенная любовь, а также печально известные "группы смерти" в сети. Эти "игры" в социальных сетях около 5 лет назад были популярными среди подростков.

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В феврале 2021 года Николай Кулеба обратился в Министерство здравоохранения с просьбой проанализировать ситуацию с продажей лекарств детям и законодательно урегулировать этот вопрос в связи с неоднократными участившимися в последнее время случаями отравления и суицидами подростков. Случаи отравления детей таблетками он связал с активностью в интернете, социальных сетях и недостаточным вниманием к ним их родителей.

К сожалению, система государственного регулирования начинает довольно поздно срабатывать, когда мы уже видим соответствующие последствия поведения, которые приводят к суицидам. Тогда государство начинает работать определенным образом, на запрет лекарств или еще как. Но, конечно, нет доказанного того, что эти запреты будут эффективными,

– пояснил Кулеба.

Директор IDemocracy по вопросам защиты прав человека Николай Кулеба / Фото 5 канал

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Впервые опасные "игры" в интернете зафиксировали в 2016 году в Российской Федерации. Однако в 2017 году за администрирование "групп смерти" украинские правоохранители задержали киевских студентов. В полиции говорят, сейчас эти "челенджи" снова в моде среди детей.

Николай Кулеба отметил, что информации и исследований, которые к этому приводят социальные сети или группы в интернете – нет. Есть случаи, когда дети об этом сообщали в социальных сетях, также есть группы в интернете, которые могут побудить к таким действиям.

По моему мнению, они могут быть триггером для тех проблем, которые существуют среди подростков. То есть, могут быть проблемы в семье, проблемы с друзьями. Из-за этого подросток может думать о "сведении счетов" с жизнью. Именно такие деструктивные группы в интернете могут побудить подростка это сделать, но не быть именно причиной того, что подросток начинает думать о самоубийстве,

– подчеркнул Кулеба.

Как решить проблему

По словам Николая Кулебы, статистика по самоубийствам показывает, что сегодня в стране, особенно на уровне школ, нужно внедрять программы по профилактике суицидов среди подростков. В частности, надо учить учителей как работать с подростками по этим серьезным явлениям. К сожалению, говорит эксперт, взрослые часто поздно обращают внимание на особенности поведения подростка.

Это не происходит внезапно. И уже потом вспоминают, что за несколько недель или месяцев до попытки самоубийства, ребенок вел себя довольно странно – удалялсья от одноклассников, родителей, проявлял пассивность, уходил из дома, начал прогуливать школу. То есть, делать то, чего раньше не наблюдалось. Также могли быть и другие изменения в поведении подростка,

– подчеркнул Кулеба.

Простая беседа с подростком в это время, говорит эксперт, может предотвратить его от совершения суицида или причинения себе вреда.

По словам Кулебы, работать с детьми должны как родители, так и учителя / Фото Pixabay

Исследования показывают, что попыток покончить жизнь самоубийством у 25 раз больше чем летальных случаев. Кто эти дети, что их побудило к такому поступку? Ответ на эти вопросы может дать понимание, какая политика в государстве должна быть сформирована на предотвращение таким проявлениям. Можно взять примеры тех стран, где такие программы разработаны и эффективно действуют,

– добавил Николай Кулеба.

Что делать родителям и когда обращаться к специалистам

Любовь Найденова в свою очередь подчеркнула, что внешняя своевременная помощь спасает жизнь ребенка. Профилактика должна быть направлена на повышение способности решать проблемы, развитие различных стратегий овладения (копинг-стратегий) и на развитие саморегуляции, позитивного отношения к жизни.

Психолог призвала родителей обращать внимание на окружение ребенка-подростка. Ведь доброжелательная среда сверстников – это важная составляющая психологического благосостояния. Если такой среды не хватает, нужно помочь ребенку найти друзей, организовать другие контакты – кружки, студии, секции, МАН, разные проекты, в том числе и волонтерские.

Даже лучшее общение со взрослыми не заменяет отношений со сверстниками, поэтому без устали организуйте возможности и ищите вместе с ребенком единомышленников, они обязательно есть. Объединяйте усилия с педагогами,

– подчеркнула детский психолог.

Родители и педагоги могут видеть изменения в поведении и настроениях ребенка, его подавленное состояние, которое длится более двух недель, и может свидетельствовать о том, что подростку нужна помощь.

Родителям стоит обращать внимание на окружение ребенка / Фото Pixabay

По словам психолога, связь депрессии и суицида является давно доказанной, а своевременное лечение депрессии, оказание психологической помощи спасает жизни. Поэтому в случае подобных подозрений стоит обратиться к специалистам.

Эксперт также пояснила, что в случае попытки суицида ребенком, психолог должен работать с психиатром. В таком случае обращаться к психиатру надо немедленно. Возможно, нужна медикаментозная поддержка в течение первых дней после попытки, а психолог не имеет права рекомендовать лекарства.