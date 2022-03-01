В ГСЧС рассказали о последствиях обстрелов на Харьковщине
Источник:пресс-служба ГСЧС
На Харьковщине враг продолжает активно обстреливать мирных людей и инфраструктуры. Спасатели за сутки выезжали на вызовы 44 раза.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на пожары выезжала 25 раз. Еще 10 – чтобы оказать помощь населению и 10 – другие выезды.
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Спасатели обезвредили почти 70 взрывоопасных предметов и ликвидировали 24 пожара.
Где произошли пожары в Харькове
Как сообщили в ГСЧС, в городе возгорания случались:
- на улице Гуревича горел автомобиль;
- на улице Батумская горел автомобиль и гараж (пострадал мужчина);
- на улице Кольцевая горели 5 автомобилей (пострадали 2 человека, 1 погиб);
- на улице Тракторостроителей горели 15 гаражей и 5 автомобилей;
- на улице Света горел гараж и автомобиль;
- в переулке 23 Августа горели 7 автомобилей;
- на улице Балакирева горели 2 автомобиля;
- на улице Бучмы горел гараж.
Из-за действий оккупантов сгорели многие автомобили / Фото ГСЧС
Спасатели обезвредили почти 70 взрывоопасных предметов / Фото ГСЧС
За сутки спасатели выезжали на вызовы 25 раз / Фото ГСЧС
Кроме этого, спасатели ездили на вызовы в село Рогань, город Балаклея и город Дергачи. Там горели жилые дома, гаражи, электроподстанция, складское помещение, газопровод, автомобили и газомагистрали. Известно о пострадавших и погибших.
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