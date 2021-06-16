На Херсонщине мужчина открыл огонь в сторону двух людей и случайно застрелился сам, – СМИ

В городе Алешки Херсонской области ночью 16 июня произошла трагедия. Посреди улицы якобы расстреляли целую компанию мужчин.

Это произошло на углу улиц Крылова и Олимпийской. Местные СМИ пишут, что там подобрали трех раненых в возрасте от 30 до 65 лет.

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Раненых мужчин нашли на улице

Заметили, что один из мужчин получил выстрел в бедро, истек кровью и умер на месте. Еще двум также попали в ноги, однако их довезли до больницы.

Медики рассказали, что от раненых пахло алкоголем. Правда, об обстоятельствах стрельбы медики говорили неохотно.

Детали будет выяснять полиция.

Нападающий погиб

Как пишет OBOZREVATEL, два человека сидели на лавочке и отдыхали. Поэтому к ним подошел другой и дважды выстрелил им в ноги. Пострадавшие упали, а неизвестный пытался добить их, однако случайно выстрелил себе в бедро.

В каком состоянии пострадавшие

По информации издания, жизни двух пострадавших теперь ничего не угрожает.

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