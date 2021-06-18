В Херсонской области застрелился солдат-срочник

В Херсонской области покончил с собой 22-летний солдат-срочник. Трагедия произошла еще 4 июня, однако известно о ней стало лишь 18 июня.
Парень покончил с жизнью в селе Антоновка. Сам погибший был родом из Кропивницкого. Об этом сообщил руководитель Херсонской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Руслан Цыганков.
Читайте также В Одессе покончил с собой пограничник: застрелился из табельного пистолета
Солдату осталось служить около 6 месяцев
Срочник прослужил уже около года и до конца службы ему осталось всего 6 месяцев. Как сообщают СМИ, проверили и телефонную переписку погибшего, она свидетельствует о депрессивном настроении парня.
По делу проводят экспертизы
Пока проводят экспертизы, которые должны пролить свет на все обстоятельства трагедии. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве пометкой "самоубийство" и по статье о неуставные взаимоотношения между коллегами.
Ранее покончил с собой матрос в Одесской области
Отметим, что подобный жуткий инцидент произошел 30 мая в воинской части Одесской области. 21-летний матрос-срочник застрелился из автомата в оружейной комнате. Всего за несколько дней до этого он вернулся из отпуска.
К теме В Одесской области еще один пограничник совершил самоубийство: он застрелился из табельного пистолета