Херсонских школьников и педагогов будут учить, как избавиться от паники и снизить уровень стресс

Для херсонских школьников и педагогов будут проводить онлайн-уроки, где их будут учить, как избавиться от паники и снизить уровень стресса у детей.

Такую информацию сообщает Херсонский городской совет. На сайте также обнародовали расписание онлайн-уроков.

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Херсонским ученикам, а также учителям предлагается познакомить с упражнениями для стабилизации во время паники, техниками поиска внутренних ресурсов, играми для снятия напряжения в прямом эфире. Онлайн-уроки будут проводить специалисты инклюзивно-ресурсного центра №2.

Занятия будут проводить практические психологи и учитель-дефектолог. Расписание онлайн-уроков обнародовал Херсонский городской совет.

Напомним, в Херсонской области люди не прекращают сопротивляться оккупантам. Херсонцы выходят на мирные митинги. 20 марта на одном из таких собралось несколько тысяч горожан.

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