В Хмельницком во время зарядки загорелся электрокар Nissan Leaf: фото, видео

В Хмельницком случился неприятный инцидент с электрическим автомобилем Nissan Leaf. Он загорелся, когда его поставили на подзарядку.

Это произошло в понедельник, 6 июля, на парковке ТРЦ "Оазис". Соответствующие кадры очевидцы обнародовали в соцсетях. Что именно вызвало возгорание – пока неизвестно.

Читайте также В центре Львова во время движения загорелся трамвай: видео

На видео видно, что электрокар красного цвета сгорел почти весь, вокруг много дыма. Тушить пожар помогали водители и работники торгово-развлекательного центра, расположенного неподалеку. Они использовали порошковые огнетушители.

В Хмельницком сгорел электрокар: смотрите видео из соцсетей

Пользователи сети предположили в комментариях, что к этому мог привести перегрев батареи. В то же время отметили, что все же пожаров с автомобилями на газе или бензине было значительно больше.



В Хмельницком загорелся электрокар / Фото НГП



Пожар произошел на улице Степана Бандеры / Фото НГП

Электрокары Nissan Leaf: что о них известно

Источник: "Википедия"