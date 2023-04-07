Уже 40-й за последний год: российский топ-менеджер умер при загадочных обстоятельствах

В России в СИЗО нашли мертвым заместителя генерального директора и главного инженера "Якутскэнерго" Игоря Шкурко. Странные смерти среди российских топ-менеджеров продолжаются – это уже 40 смертей с начала 2022 года.

В Якутское СИЗО Шкурко попал 31 марта после задержания за взяточничество. Федеральная служба исполнения наказаний России утверждает, что тот совершил самоубийство еще 4 апреля. О потере сообщили российские СМИ, передает 24 Канал.

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В камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено,

– говорится в сообщении.

РосСМИ пишут, что Шкурко не соглашался с арестом и обжаловал его накануне гибели, 3 апреля. В Следственном комитете комментировать это отказались.

Что известно о покойном Шкурке

49-летний Шкурко отвечал за принадлежащее "Русгидро" техническое руководство ПАО "Якутскэнерго". У покойного топ-менеджера осталась жена и два сына.

До своего назначения в "Якутскэнерго" Шкурко работал гендиректором ОАО "Южно-Якутские электрические сети". Являлся депутатом Алданского районного совета от "Единой России". После задержания партия приостановила его членство.

Странные смерти российских топ-чиновников

В 2022 году началась волна загадочных смертей среди руководителей энергетических компаний России.

По данным тех же российских СМИ, всего за 15 месяцев при невыясненных обстоятельствах погибли около 40 российских топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев. Вот только несколько случаев: