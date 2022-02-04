Институт рака в Киеве готовится к масштабной реконструкции по программе "Большая стройка"

Национальный институт рака в Киеве в прошлом году получил из бюджета более 800 млн гривен на новое оборудование. Эта сумма стала беспрецедентной за всю историю института.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал главврач Андрей Безносенко.



"Такого никогда не было за всю 100-летнюю историю нашего института. В ноябре-декабре Институт рака закупил оборудование почти на 800 млн грн — приобрели новый линейный ускоритель, аппараты для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, эндоскопические, лапароскопические стойки, лабораторное оборудование, оборудование для диагностики и операций. Поэтому фактически в 2021 году произошло обновление материальной базы Института в объемах, на которые врачи и пациенты давно рассчитывали", — сказал Безносенко.

Ожидается, что новое оборудование будет установлено в течение первого квартала 2022 года, после чего специалисты смогут начать его эксплуатацию.

Главврач также сообщил, что Институт рака разработал проект капитальной реконструкции и строительства медицинского учреждения. Масштабные работы планируется провести в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас у нас действует восемь зданий, а предполагается строительство еще пяти новых корпусов, где мы сможем предоставлять нашим пациентам абсолютно весь спектр онкологических услуг. Планируется обновление всей материальной базы, капитальный ремонт имеющихся корпусов для улучшения условий для наших пациентов и врачей. Если удастся реализовать этот проект, у нас будет самое большое и одновременно самое технологичное медицинское учреждение в Украине, — отметил Безносенко.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже были сделаны почти 200 современных приемных отделений в опорных больницах и оборудованы медицинской техникой, которую, по словам заместителя руководителя Офиса президента, координатора этой программы Кирилла Тимошенко, "раньше там могли видеть разве что в фильмах".